Доход Commvault за год составил 532.8 млн долл.

3 августа 2021 г., 17:15

0

Tweet

Компания Commvault объявила финансовые результаты первого квартала 2022 финансового года, закончившегося 30 июня.



Как отмечается, по сравнению с первым кварталом предыдущего финансового года доход от программного обеспечения и сервиса вырос на 7% Ежегодный регулярный поднялся (Annualized recurring revenue, ARR) за год на 13%



“Мы очень рады, что в первом квартале сохраняется положительная динамика предыдущего финансового года, - заявил Санджай Мирчандани (Sanjay Mirchandani), президент и исполнительный директор Commvault. - Мы уверены, что трансформация нашего бизнеса создала для Commvault очень выгодные позиции для работы в пост-пандемийную эпоху и компания достигнет тех целевых финансовых показателей, которые были определены в январе”.



Общая выручка за первый квартал составила 183,4 млн долл., превысив на 6% результаты аналогичного периода предыдущего финансового года. Общий регулярный доход составил 142.2 млн долл. и на его долю приходится 78% всех доходов компании.



Ежегодный регулярный доход (ARR), который учитывает все активные регулярные доходы Commvault за год к концу отчетного периода, составил 532.8 млн долл. по состоянию на 30 июня 2021 года, что на 13% больше ARR по состоянию на 30 июня 2020 года.



Доходы от продаж программного обеспечения и продуктов в первом квартале увеличились на 7% по сравнению с прошлым финансовым годом до 82.2 млн долл. Рост доходов от продаж программного обеспечения и продуктов за год обеспечило увеличение на 23% доходов от контрактов категории “portfolio deal” (к ним относятся контракты на поставку программного обеспечения и продуктов на сумму до 0.1 миллиона долларов).



Доля доходов от крупных контрактов (к ним относятся контракты на поставку программного обеспечения и продуктов на сумму свыше 100 тыс долл.) составляет 69% от всех доходов нашей компании от продаж программного обеспечения и продуктов за три месяца, закончившиеся 30 июня.



При расчете по GAAP прибыль от операций (EBIT) в первом квартале составила 15.5 млн долл. в то время, как год назад в первом квартале она была 6.7 млн долл.



Суммарный денежный поток операций в Q1FY22 составил 37.2 млн долл. в то время, как в предыдущем квартале этого года он был равен 15.3 млн долл. Общая сумма наличностей и краткосрочных инвестиций составила 359.1 млн долл.



В течение Q1FY22 Commvault выкупила 1 249 200 своих собственных обыкновенных акций на общую сумму 90.0 млн долл. по средней цене около 72.08 доллара за акцию.



Капитализация компании на данный момент находится на уровне 3,49 млрд долл.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet