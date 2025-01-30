Logitech Spot робить невидиме видимим на робочому місці

30 января 2025 г., 14:25

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Компанія Logitech представила Logitech Spot - датчик зайнятості робочого місця і стану навколишнього середовища, який можна встановити практично в будь-якому приміщенні. Завдяки датчикам Spot визначає заповненість приміщення для автоматизації бронювання конференц-залів і стежить за станом довкілля, пропонуючи необхідні дії, щоб допомогти компаніям поліпшити стан робочого місця та скоротити витрати на електроенергію.



Якщо співробітники засинають на роботі, це не завжди пов'язано з тим, що нарада нудна. На жвавих робочих місцях співробітники приходять і йдуть із запланованих або разових нарад у приміщеннях, які постійно споживають енергію і рециркулюють повітря. Дослідження показують, що повітря в офісах із високим вмістом вуглекислого газу та забруднювальних речовин, таких як пил, парфуми та аерозолі, пов'язане зі зниженням когнітивних функцій, хворобами та прогулами.



«Підприємства знають про існування невидимих убивць продуктивності та енергії, але реальні цифри можуть насторожувати», - говорить Пракаш Арункундрум (Prakash Arunkundrum), головний операційний директор і керівник підрозділу Logitech for Business. «Logitech Spot дає змогу визначити кількість людей, які використовують приміщення, якість повітря, яким вони дихають, та екологічні чинники, які можуть впливати на споживання енергії, що дає підприємствам інформацію, необхідну для усунення цих невидимих перешкод».



Датчик, що працює від батареї, можна встановити за лічені секунди за допомогою бездротового зв'язку, просто приклеївши до стіни, і він підходить для стандартних приміщень, телефонних будок і гнучких просторів. Підключення можливе через Bluetooth до пристрою, що підтримує CollabOS, такого як Tap Scheduler; а для приміщень, де немає технології відеоконференцій, можливе підключення до шлюзу глобальної мережі дальньої дії (LoRaWan).



Дані з датчиків надходять на портал управління Logitech Sync, де ІТ-фахівці та фахівці з експлуатації можуть побачити показники окремих приміщень або зробити знімок усіх приміщень. Потім Sync розраховує показники здоров'я та енергоспоживання приміщення з конкретними пропозиціями, наприклад, використовувати вентилятор або зменшити кількість людей у приміщенні, якщо потік повітря не відповідає оптимальному рівню. Паралельно детектор присутності за допомогою радара визначає, чи зайняті кімнати, і автоматично бронює та звільняє їх.



Spot інтегрується з можливостями управління робочими просторами в Microsoft Places і Microsoft Teams, а також з провідними платформами для організації робочих місць Appspace, Metrikus, Samsung Smart Things Pro, Zoom Workplace і Logitech Room Booking. Крім того, компанії можуть отримати доступ до необроблених даних датчиків через Sync API, щоб включити інформацію про стан приміщень і переваги енергоефективності у свої наявні екосистеми.





Logitech Spot надає оцінку енергоспоживання на основі аналізу внутрішньої та зовнішньої температури в поєднанні з даними про заповненість приміщень, що дає змогу керівникам компаній отримати наочне уявлення про їхній вплив на нерухомість. Це уявлення можна використовувати для зміни налаштувань енергоспоживання, коли приміщення не використовуються.



Пристрій з ультранизьким енергоспоживанням переходить у режим глибокого сну між вимірами для заощадження енергії та використовує стандартні, готові до продажу батареї, які слугують до чотирьох років і легко замінюються.



Ціни на Logitech Spot з'являться в другій половині 2025 року, а новинки будуть доступні для купівлі на сайті logitech.com і в авторизованих дистриб'юторів. Доступ до показників здоров'я та енергоспоживання приміщення, функцій Auto Book і Auto Release, а також до API-інтерфейсів надається за наявності сервісного плану Logitech Essential або Select за ціною $199 і $399 за приміщення на рік відповідно.



Крім того, сенсорні можливості Logitech Spot вбудовані в Rally Board 65, нове портативне універсальне рішення для відеоконференцій Logitech з інтерактивним 65-дюймовим дисплеєм, який можна переміщати по відкритих просторах або встановлювати в традиційних конференц-залах.

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