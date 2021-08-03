NIST запрашивает «помощь зала» в разработке принципов управления рисками ИИ

3 августа 2021 г., 15:58

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Национальный институт стандартов и технологий (NIST), входящий в состав Министерства торговли США, предложил общественности внести свой вклад в разрабатываемый им свод принципов управления рисками, связанными с искусственным интеллектом.



Согласно официальному заявлению NIST, запрашиваемая информация поможет лучше уяснить как организации и отдельные лица, участвующие в разработке и применении систем ИИ, могли бы решить весь спектр рисков, связанных с ИИ, и как лучше построить руководство по управлению этими рисками.



NIST подчёркивает, что просьба создать свод рекомендаций для ИИ поступила от Конгресса и Белого дома. Эта инициатива отвечает растущему спросу на способы регулирования использования ИИ в различных отраслях, особенно в связи с тем, что машинный интеллект начинает проникать в ряд ответственных процессов. Исследования показали, что сотни ИИ-систем страдают от необъективности и предвзятости, которые не были осознанно заложены в них разработчиками.



Так называемый AI RMF (Artificial Intelligence Risk Management Framework) будет иметь рекомендательный характер – разработчики, оценщики и пр. смогут добровольно использовать его, чтобы повысить степень доверия к системам ИИ.



Заместитель министра торговли Дон Грейвс (Don Graves) заявил, что этот документ «может существенно повлиять на конкурентоспособность новых технологии ИИ на рынке».



«С каждым днём ​​становится всё более очевидным, что ИИ несёт нам широкий спектр инноваций и новых возможностей, которые могут улучшить нашу экономику, безопасность и качество жизни. Крайне важно, чтобы мы были внимательны и готовы к управлению теми рисками, которыми сопровождаются преимущества ИИ-технологий», – сказал Грейвс.



«Хотя может оказаться невозможным устранить риски, присущие ИИ, мы разрабатываем эти руководящие принципы в рамках процесса сотрудничества основанного на консенсусе, что, как мы надеемся, будет способствовать их широкому внедрению, тем самым минимизируя эти риски», – сказал Эльхам Табасси (Elham Tabassi), координатор федеральных стандартов ИИ и участник Национальной целевой группы по исследованиям в области ИИ.

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