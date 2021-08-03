NIST запрашивает «помощь зала» в разработке принципов управления рисками ИИ

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Национальный институт стандартов и технологий (NIST), входящий в состав Министерства торговли США, предложил общественности внести свой вклад в разрабатываемый им свод принципов управления рисками, связанными с искусственным интеллектом.
Согласно официальному заявлению NIST, запрашиваемая информация поможет лучше уяснить как организации и отдельные лица, участвующие в разработке и применении систем ИИ, могли бы решить весь спектр рисков, связанных с ИИ, и как лучше построить руководство по управлению этими рисками.
NIST подчёркивает, что просьба создать свод рекомендаций для ИИ поступила от Конгресса и Белого дома. Эта инициатива отвечает растущему спросу на способы регулирования использования ИИ в различных отраслях, особенно в связи с тем, что машинный интеллект начинает проникать в ряд ответственных процессов. Исследования показали, что сотни ИИ-систем страдают от необъективности и предвзятости, которые не были осознанно заложены в них разработчиками.
Так называемый AI RMF (Artificial Intelligence Risk Management Framework) будет иметь рекомендательный характер – разработчики, оценщики и пр. смогут добровольно использовать его, чтобы повысить степень доверия к системам ИИ.
Заместитель министра торговли Дон Грейвс (Don Graves) заявил, что этот документ «может существенно повлиять на конкурентоспособность новых технологии ИИ на рынке».
«С каждым днём становится всё более очевидным, что ИИ несёт нам широкий спектр инноваций и новых возможностей, которые могут улучшить нашу экономику, безопасность и качество жизни. Крайне важно, чтобы мы были внимательны и готовы к управлению теми рисками, которыми сопровождаются преимущества ИИ-технологий», – сказал Грейвс.
«Хотя может оказаться невозможным устранить риски, присущие ИИ, мы разрабатываем эти руководящие принципы в рамках процесса сотрудничества основанного на консенсусе, что, как мы надеемся, будет способствовать их широкому внедрению, тем самым минимизируя эти риски», – сказал Эльхам Табасси (Elham Tabassi), координатор федеральных стандартов ИИ и участник Национальной целевой группы по исследованиям в области ИИ.
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