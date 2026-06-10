Logitech представила Mobi Fold - свою першу ультрапортативну складану мишу

10 июня 2026 г., 16:35

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Компанія Logitech розв'язала головну проблему мобільних професіоналів, анонсувавши бездротові миші Mobi Fold та Mobi Fold for Business. Це перша в історії бренду складана мишка, створена для того, щоб повернути користувачам повноцінну продуктивність і комфорт роботи в лаунж-зонах аеропортів, гамірних кафе чи лобі готелів.



Дослідження Logitech виявили парадоксальну статистику: хоча 72% професіоналів мають мишу, лише 26% беруть її з собою для роботи в публічних місцях. Головний бар'єр - громіздкість і вага традиційних пристроїв. Цей «розрив у мобільній продуктивності» змушує мільйони людей користуватися обмеженими тачпадами ноутбуків.



Складаний механізм дозволяє Mobi Fold зменшуватися майже вдвічі, поміщаючись у кишеню. При цьому пристрій знижує м'язову напругу в кисті на 22% порівняно з тачпадом.

Процес роботи максимально спрощено. Миша автоматично вмикається, коли її розкладають, і вимикається під час складання для економії заряду.



Вбудована локальна AI-модель на борту пристрою запобігає випадковим натисканням на клавіші під час закриття.



Сенсорна панель автоматично підлаштовується під темп користувача, забезпечуючи або покрокову точність у таблицях, або надшвидкий скролінг довгих документів. Дві сенсорні кнопки можна кастомізувати через додаток Logi Options+.



Mobi Fold спроєктована для суворих умов постійних поїздок. Внутрішній шарнір протестовано на 15 років щоденного використання, корпус захищено від пилу силіконовим покриттям та перевірено на падіння.



Технологія безшумних кліків (quiet-clicks) дозволяє працювати в бібліотеках чи тихих зонах, не відриваючи навколишніх. Акумулятор підтримує швидку зарядку: 1 хвилина підключення дає 22 години роботи, а повний заряд забезпечує до 30 днів автономності.



Пристрій підключається до 3 девайсів одночасно через Bluetooth та сумісний з Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS та Linux. Крім того, це перший гаджет Logitech із сертифікацією Fast Pair від Google для миттєвого з'єднання з Android-пристроями.



Дотримуючись принципів сталого розвитку, Logitech виготовила новинку з переробленого пластику (до 36% у графітовому кольорі), а магніти на 100% складаються з рідкісноземельних металів вторинного перероблювання. Пакування сертифіковано FSC.



Для корпоративних клієнтів випущено модифікацію Mobi Fold for Business. Вона постачається у комплекті із захищеним USB-C приймачем Logi Bolt, має розширену дворічну гарантію та підтримку системи Logitech Sync для віддаленого моніторингу пристроїв IT-департаментами компаній.



Mobi Fold виходить на світовий ринок у трьох кольорах: класичному графітовому (Graphite), мінімалістичному білому (Off-White) та креативному бузковому (Lilac).



Рекомендована роздрібна ціна базової версії становить $79.99 / €79.99.



Бізнес-версія Mobi Fold for Business буде доступна через офіційні B2B-канали за ціною $89.99 / €84.99.

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