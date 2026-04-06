Нова технологія перетворює будь-яку поверхню на сенсорну панель для AR

6 апреля 2026 г., 16:35

0

Tweet

Гарнітури доповненої (AR) та змішаної (MR) реальності дозволяють нам бачити віртуальні об'єкти в реальному світі. Проте друкування на клавіатурі, що «літає» у повітрі, швидко виснажує м'язи рук, а відсутність фізичного відгуку робить процес незручним.



Дослідники з Університету Тохоку (Японія) знайшли елегантне рішення: вони навчили AI перетворювати звичайні столи, стіни та перегородки на повноцінні тач-панелі - без жодного додаткового обладнання.



Ключем до інновації стала природна реакція нашого тіла на тиск. Якщо ви притиснете кінчик пальця до твердої поверхні, ви помітите, що шкіра під нігтем і навколо нього стає білою. Це називається феноменом збліднення (blanching phenomenon).



Суть технології полягає у тому, що стандартні камери гарнітури (наприклад, Meta Quest або Apple Vision Pro) фіксують руки користувача. А спеціально навчена AI-модель аналізує зображення кінчиків пальців у реальному часі. Як тільки система помічає характерну зміну кольору (збліднення), вона реєструє натискання на поверхню.



Головна перевага методу - відсутність потреби в спеціальних рукавичках, маркерах чи датчиках.



«Це дослідження означає, що будь-які звичайні поверхні навколо нас - стіни, столи чи офісні перегородки - можуть стати областю введення даних», - каже Гуанхань Чжао (Guanghan Zhao), керівник дослідження.



Серед вигод цієї розробки для користувача слід зазначити менше втоми. Користувачі можуть спиратися руками на стіл під час роботи, а не тримати їх у повітрі (проблема «рук горили»).



Крім того, ви відчуваєте фізичний опір столу, що робить друкування значно точнішим.



Тести показали, що система стабільно працює на різних матеріалах - від дерева до пластику.



Результати дослідження були представлені на 33-й конференції IEEE з віртуальної реальності та 3D-інтерфейсів, що проходила в Південній Кореї з 21 по 25 березня 2026 року. Наукова робота вже прийнята до публікації в цифровій бібліотеці IEEE Computer Society.

