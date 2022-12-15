lifecell відновлено роботу 33% обладнання у звільнених містах та селах Херсонщині

15 декабря 2022 г., 17:05

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За заявою lifecell, на Херсонщині у звільнених містах та селах відновлено роботу 33% всього обладнання оператора, яке працювало тут до повномасштабного вторгнення. Завдяки злагодженій роботі ремонтних бригад й військових вдалося відновити зв’язок у Херсоні (18 базових станцій), Антонівці, Нововоронцовці й Гаврилівці, Первомайську, Великій Олександрівці, Високопіллі, Чорнобаївці. В Херсоні по вул. Маяковського, 4, також запрацював магазин lifecell.



У Харківській області тривають роботи з відновлення зв’язку - команда оператора відновила зв'язок у населених пунктах Бережне, Білий Колодязь, Приколотне, Великий Бурлук та Куп'янськ. Завдяки відновленню зв’язку в селі Верхня Писарівка, навколишні села також вже мають зв'язок оператора. У Вовчанську та у Петрівському Ізюмської територіальної громади базові станції наразі працюють на супутниковій технології Starlink. Наразі в області працює 87,4% базових станцій lifecell.



У Донецькій області силами lifecell відновлено по одній базовій станції в Лимані та Дробишевому, у деокупованому Святогірську відновили роботу вже другої базової станції в місті. В Дробишевому відновлена базова станція lifecell – єдина в селищі, завдяки якій мешканці можуть мати доступ до мобільного інтернету 4G.



Зазначено, найбільшими труднощами при відновленні зв’язку на звільнених територіях є значні пошкодження й крадіжки обладнання окупантами, а також відсутність енергопостачання.



Для того, щоб підтримати своїх абонентів, які перебували в окупації, lifecell нараховує їм пакет послуг без додаткової плати. Він містить 500 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні й 10 ГБ мобільного інтернету та діятиме протягом 30 днів. Пакет послуг нараховуватиметься абонентам автоматично в той самий або на наступний день після того, як вони з’явилися у мережі lifecell у звільнених містах та селах.

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