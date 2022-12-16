Україна на 2 місці серед 35 країн в європейському рейтингу зрілості сфери відкритих даних Open Data Maturity

16 декабря 2022 г., 8:25

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«У 2019, коли створили Мінцифру, поставили ціль увійти до трійки лідерів до 2024 року. Вдалось швидше, навіть попри повномасштабну війну і нескінченні кібератаки росіян», заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Третій рік Україна бере участь у європейському дослідженні Open Data Maturity. Прогрес відчутний: 2020 рік — 17 місце, 2021 рік — 6 місце, 2022 рік — 2 місце.



«Україна — єдина країна світу з розвиненою сферою відкритих даних, яка воює з агресором. Ми захищаємо інформацію про людей та державу. Перебуваємо в постійній комунікації з розпорядниками та силовим блоком для пошуку оптимального рішення оприлюднення даних. У найближчих планах — відновити доступ до більшості критично важливих наборів даних», підкреслив Михайло Федоров.



Міністр також підкреслив, що також розробляється концепція моніторингу післявоєнної відбудови України на основі відкритих даних. Ціль - забезпечити максимально швидке і ефективне відновлення української економіки та суспільства, а також - прозоре використання міжнародної допомоги для України.



«Відкриті дані - основа антикорупційної та прозорої роботи уряду. Саме вони гарантують підзвітність чиновників. Доступ до інформації дозволяє кожному українцю контролювати владу та впливати на життя держави», фіналізував міністр.

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