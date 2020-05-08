LG представила смартфон Velvet с поддержкой стилуса Wacom

8 мая 2020 г., 14:25

Компания LG Electronics, как и ожидалось, 7 мая представила смартфон Velvet, который оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Cinema FullVision на базе OLED-панели с разрешением Full HD+ и с соотношением сторон 20,5:9. Для работы с ним поддерживаются стилусы Wacom с распознаванием до 4096 степеней нажатия.

LG Velvet базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом, располагает 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Имеется также слот для расширения встроенного хранилища данных картами microSD.

Основной блок камер состоит из трех модулей с разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп. На фронтальной части аппарата — камера 16 Мп.

В LG Velvet установлен аккумулятор на 4300 мАч, также имеется возможность быстрой зарядки Quick Charge 3+, в том числе и беспроводной на 10 Вт.

Аппарат имеет защиту по спецификации IP68 и соответствует стандарту MIL-STD-810.

Пока LG Velvet будет доступен только в Корее, рекомендованная цена новинки — $670.

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