Обновлённый Box упростит работу на дистанции

8 мая 2020 г., 13:45

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Компания Box анонсировала обновление своего облачного сервиса, упрощающее для людей, вынужденных оставаться дома, организацию файлов, комментирование документов в режиме предварительного просмотра и совместную работу с сотрудниками над различными типами контента.

В интервью Джиту Пател (Jeetu Patel), директор по продуктам и стратегии Box, сказал, что идея апгрейда состоит в том, чтобы повысить индивидуальную производительность и облегчить пользователям навигацию по Box.

Переработанный с этой целью дизайн пользовательского интерфейса Box включает в себя улучшенную панель действий, обновленные значки и расширенные возможности предварительного просмотра файлов ZIP и RAW.

С новой функцией Collections пользователь может создавать отдельные разделы в Box для различных проектов и типов содержимого. Внутри каждой коллекции можно группировать файлы, папки и документы с закладками, не влияя на доступ других к этому контенту. Левая навигационная панель ускорит открытие таких коллекций.

File Request обеспечит сотрудникам предприятия безопасное получение файлов и метаданных от людей, не входящих в эту организацию, в том числе если у них нет учётной записи Box.

В отличие от уже перечисленных новшеств, доступных как превью, функция Annotations появится в июле. Она позволит оставлять комментарии и заметки в более чем 100 типах документов, открываемых в окне предварительного просмотра.

Кроме того, Box более глубоко интегрировала свой сервис с Zoom: создавать видеовстречи и присоединяться к ним ещё до конца мая станет возможно прямо из любого фрагмента содержимого, хранящегося в Box.

Patel заявил, что COVID-19 послужил катализатором перемен, заставив миллионы людей перейти на удалённый режим работы, поэтому для его компании настало самое время, чтобы помочь им с этим.

«Удаленная работа стала новой нормой, — сказал он. — Это не просто временное явление. Мы думаем, что она останется с нами надолго».

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