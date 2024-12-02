LG представила нові рішення для цифрових кабін серії Mobility Labworks

2 декабря 2024 г., 12:39

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Компанія LG Electronics (LG) представила гамма-модель цифрової кабіни Digital Cockpit — новітнє доповнення до серії Mobility Labworks, яке демонструє передові технологічні концепції для автомобільної промисловості. Воно є третім у серії після представлення альфа- та бета-моделей минулого року.





Цифрова кабіна оснащена найсучаснішими автомобільними технологіями LG та має три модульні рішення: Vision Display, Intelligent Human-Machine Interface (HMI, розумний людино-машинний інтерфейс) та Connectivity & Content (підключення та контент). Вони пропонують значні можливості налаштування в салоні автомобіля, дозволяючи автовиробникам адаптувати функції відповідно до конкретних вимог кожної моделі. Для кінцевих користувачів Digital Cockpit гамма-версії забезпечує зручність і безперебійне підключення, змінюючи уявлення про розваги, комунікації та системи допомоги водію в автомобілі.



Представляючи низку нових можливостей для майбутніх автомобільних інтер'єрів, рішення Vision Display розроблене для легкої адаптації до динамічних умов. Його 12,3-дюймовий прозорий OLED-екран представляє ключові дані для інформування та розважання пасажирів під час автономного водіння, показуючи навігацію в реальному часі, поточну швидкість і точки інтересу (POI). Рішення LG також оснащене 14,2-дюймовим пластиковим OLED-дисплеєм (P-OLED), вбудованим у центральну консоль. Коли він не використовується, його можна ховати, щоб зберігати чистоту та мінімалістичний простір у салоні.



Рішення Intelligent HMI використовує штучний інтелект та технологію чутливого до дотику екрана для забезпечення легкої й інтуїтивно зрозумілої взаємодії між користувачем і автомобілем. Ключовою особливістю є адаптивний контролер — вигнутий сенсорний OLED-дисплей, інтегрований у кермо. Він дозволяє водіям без зусиль керувати навігацією, мультимедіа та налаштуваннями клімат-контролю, а також доповнений тактильним зворотним зв'язком для більш відчутного досвіду.





У режимі автономного водіння адаптивний контролер може зробити подорож приємнішою, надаючи доступ до розважальних застосунків та ігор. Крім того, віртуальний помічник LG на основі штучного інтелекту пропонує розумну підтримку в різних ситуаціях. Наприклад, якщо він виявляє втому водія, то може замовити каву з найближчого місця та полегшити швидку оплату за допомогою вбудованого в екран датчика розпізнавання відбитків пальців. Рішення Intelligent HMI також підтримує стандарт Advanced Television Systems Committee (ATSC) 3.0, що дозволяє оновлювати систему й отримувати екстрені сповіщення в режимі реального часу без потреби в підключенні до мережі.





Рішення Connectivity & Content перетворює задні пасажирські сидіння на інтерактивний розважальний центр, покращуючи враження від перебування в автомобілі завдяки підключенню до мережі 5G та платформі LG webOS. Пасажири можуть дивитися відео високої роздільної здатності, отримувати доступ до прямих трансляцій, взаємодіяти з даними POI, ділитися зображенням за допомогою функції дублювання екрана, а також керувати контентом та регулювати гучність жестами рук. Підтримуючи низку різних застосунків для спільних поїздок, рішення Connectivity & Content на основі webOS також є зручним рішенням для водіїв-власників автомобілів.





«Digital Cockpit гамма-версії демонструє лідерство LG у сфері передових інновацій для автомобілів і нашу відданість створенню робочих концепцій трансформаційних технологій для майбутньої комерціалізації в автомобільній промисловості, — сказав Ин Сок Хьон, президент компанії LG Vehicle component Solutions. — Ми продовжуватимемо надавати налаштовувані рішення для транспортних засобів, які покращують враження від користування автомобілем, забезпечуючи безперебійне підключення, а також розумніше та безпечніше середовище на дорозі».

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