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IT ARMY паралізувала роботу звʼязку й інтернету у рф

2 декабря 2024 г., 13:43

IT ARMY паралізувала роботу звʼязку й інтернету у рф

Як повідомляє Мінцифри, у найбільших російських операторів – Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл – спостерігався масштабний збій. Також перебої були в роботі застосунків Telegram і Discord, які ворог активно використовує для координації своїх дій.

Зазначається, що операція IT ARMY завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 млн дол.

Ускладнюйте життя ворогу – долучайтеся до IT ARMY. Усі завдання та актуальну інформацію знаходьте в телеграм-каналі проєкту @itarmyofukraine2022.

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