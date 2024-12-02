Попит на твердотільні накопичувачі корпоративного класу зростає

2 декабря 2024 г., 11:45

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Останні дані TrendForce показали, що в III кв. 2024 р. галузь NAND Flash зафіксувала зниження поставок бітів на 2% кв/кв, але завдяки зростанню ASP на 7% загальний дохід збільшився до 17,6 млрд дол. Це на 4,8% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року.

TrendForce відзначає, що в третьому кварталі цінові тенденції на флеш-пам'ять NAND розійшлися в різних сегментах додатків. Високий попит на твердотільні накопичувачі для корпоративних клієнтів привів до майже 15% зростання ASP, тоді як ціни на клієнтські SSD показали лише помірне зростання на тлі скорочення замовлень. Замовлення на NAND Flash-пам'ять для смартфонів скоротилися, оскільки китайські бренди дотримувалися стратегії низьких запасів, утримуючи контрактні ціни на рівні попереднього кварталу. Тим часом контрактні ціни на пластини розвернулися і почали знижуватися через слабкий попит на роздрібному ринку.

У четвертому кварталі галузь NAND Flash, як очікується, зіткнеться з більш серйозними проблемами. Хоча ціни на твердотільні накопичувачі корпоративного класу залишаться стабільними, контрактні ціни на інші категорії продукції почали знижуватися. Крім того, очікується, що до кінця року споживчі бренди знизять рівень запасів, що послабить загальний попит. За прогнозами TrendForce, в IV кв. дохід галузі NAND Flash знизиться майже на 10% кв/кв у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Samsung зберіг за собою перше місце в рейтингу за доходами. Високий попит на корпоративні SSD в Північній Америці компенсував зниження поставок продукції для смартфонів, що призвело до падіння поставок у бітах на 5%. Однак вищий показник ASP допоміг компанії зберегти дохід на рівні 6,2 млрд дол., що відповідає рівню ІІ кв. 2024 р. Очікується, що в четвертому кварталі виручка Samsung від продажу NAND Flash дещо знизиться через слабший імпульс замовлень.

SK Group (включаючи SK hynix і Solidigm) посіла друге місце за доходами. Незважаючи на слабкий попит на смартфони і ПК, що призвело до 15% падіння поставок у бітах, високі показники корпоративних твердотільних накопичувачів значно підвищили прибутковість. За прогнозами TrendForce, хоча зростання цін на корпоративні SSD сповільниться в останньому кварталі 2024 р., стабільні поставки допоможуть SK Group зберегти доходи на колишньому рівні.

Kioxia посіла третє місце за доходами, за нею йдуть Micron і Western Digital/SanDisk (WDC).

Kioxia виграла від сезонного піку виробництва смартфонів у США та збільшення поставок твердотільних накопичувачів для підприємств, що призвело до 9% зростання поставок бітів та зростання як ASP, так і доходу. Однак, оскільки пік виробництва смартфонів закінчується в IV кв., очікується, що дохід Kioxia впаде більш ніж на 10%.

Micron збільшила відвантаження доліт на 10% кв/кв за всіма продуктовими лінійками, а виручка зросла на 26,6% кв/кв до 2,51 млрд дол. завдяки зростанню середньозваженої вартості долота. Однак, більш широке скорочення поставок продукції - за винятком твердотільних накопичувачів для підприємств - може призвести до незначного падіння доходу в четвертому кварталі 2024-го року.

WDC зафіксувала збільшення поставок у бітах на 15% у порівнянні з попереднім кварталом, що перевищило очікування. Однак більша частка продукції низького класу в асортименті негативно вплинула на ASP і обмежила зростання доходу лише до 7%.

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