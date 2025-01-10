LG PF600U об’єднує функції проєктора, Bluetooth-динаміка та LED-лампи

10 января 2025 г., 16:35

0

Tweet

На виставці CES 2025 компанія LG Electronics (LG) продемонструвала багатофункціональний прилад PF600U, який об’єднує функції проєктора, Bluetooth-динаміка та LED-лампи для створення настрою. Перегляд фільмів, заспокійливі візуалізації чи освітлення для музичної сесії — цей пристрій забезпечує унікальний досвід.



Натхнений дизайном підлогових ламп, PF600U інтегрується в будь-який інтер’єр. Він підтримує роздільну здатність FHD (1920x1080), яскравість 300 ANSI-люменів та дозволяє переглядати OTT-контент через LG webOS. Завдяки стереодинамікам із пасивними радіаторами пристрій забезпечує насичений звук, а LED-лампа пропонує дев’ять кольорів і п’ять рівнів яскравості. Завдяки нахиленій на 110 градусів голівці та функції автоматичного налаштування екрана PF600U підходить для будь-яких активностей — від індивідуальних кінопереглядів до музичних вечорів із друзями.





На стенді LG було також продемонстровано CineBeam S — найменший 4K UST проєктор від LG, що поєднує преміальну якість зображення зі стильним, компактним і легким дизайном, забезпечуючи виняткову портативність. Попри свої маленькі розміри, він забезпечує роздільну здатність 4K UHD (3840×2160) та яскравість 500 ANSI-люменів, створюючи яскраві та реалістичні зображення з охопленням 154% колірного простору DCI-P3. Завдяки ультракороткофокусній проєкції пристрій може відтворювати зображення розміром від 40 до 100 дюймів, займаючи лише кілька дюймів відстані від стіни, що дозволяє максимально ефективно використовувати простір без втрати якості перегляду.





Мінімалістичне металеве оздоблення дозволяє CineBeam S гармонійно інтегруватися в сучасні інтер’єри, а насичений звук забезпечується вбудованою стереосистемою з підтримкою Dolby Atmos. Завдяки LG webOS проєктор надає легкий доступ до популярних стримінгових платформ. Інтуїтивно зрозумілі функції, як-от автоматичне регулювання екрана, корекція кольору стін і масштабування/зміщення зображення, забезпечують просте налаштування й оптимальне вирівнювання відповідно до різних приміщень і поверхонь стін.





«Завдяки універсальності PF600U “3-в-1” і компактній ультракороткофокусній конструкції CineBeam S LG встановлює новий стандарт проєкторів для дому, які задовольняють різноманітні вимоги користувачів, — сказав Ю. С. Лі, віцепрезидент і керівник IT-підрозділу LG Media Entertainment Solution Company. — LG прагне створювати універсальні проєктори, які адаптуються до різних настроїв і способів життя, а також легко інтегруються в різні середовища, покращуючи повсякденний досвід сучасних користувачів».

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS