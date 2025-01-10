Starlink: переваги для вашого бізнесу 

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Пригадуєте, як у найважчі для української енергетики часи раптово зникли мобільний зв’язок та інтернет? І якщо у більшості осіб це викликало лише тимчасові незручності, то чимало бізнесів у такій ситуації опинилися на межі катастрофи. Саме в той час українські підприємці, чи не вперше, по-справжньому зацікавилися технологіями, тому starlink купити від компанії SpaceX стало необхідністю.
Як працює Starlink?
Це глобальна мережа швидкісного супутникового інтернету. Для того, щоб під’єднатися до неї, необхідне обладнання, схоже на те, яким користуються абоненти провідного інтернету – модеми та роутери. Віднедавна, все це продається і в Україні. А якщо придбати обладнання для підключення в інтернет-магазині техніки Grokholsky, то вдасться заощадити, адже зараз там діють знижки.
Суть технології від SpaceX полягає в тому, що довкола планети на низькій орбіті (близько 550 км) обертається мережа з тисяч супутників, які й передають сигнал. Завдяки близькому розташуванню до Землі сигнал передається з високою швидкістю та мінімальними затримками. Та головне – доступ до інтернету через Starlink можна отримувати з будь-якої точки планети, а під’єднати обладнання вдасться самостійно.
Чому все більше підприємців вибирають Starlink?
Переваг від використання цієї технології в бізнес-спільноті доволі багато. Основні з них – це:
- доступ до інтернету в місцевостях, де інші мережі зв’язку недоступні чи працюють з перебоями;
- стабільне з’єднання в автоматизованих системах, що використовуються для управління та моніторингу (сегмент М2М);
- можливість швидко передавати великі обсяги даних;
- налагодження стабільної корпоративної системи зв’язку між представництвами компанії, розташованими в різних регіонах України чи світу.
Технологія Starlink зручна для компаній, які працюють у польових умовах, наприклад для сільгосппідприємств чи нафтогазової промисловості, а також тих, чия робота пов’язана з експедиціями у віддалені місця.
Більше про специфіку цієї технології читайте на сайті Grokholsky. Там же зможете дізнатися, яке обладнання необхідне для підключення до інтернету від SpaceX та придбати його.
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