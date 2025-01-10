Starlink: переваги для вашого бізнесу 

Пригадуєте, як у найважчі для української енергетики часи раптово зникли мобільний зв’язок та інтернет? І якщо у більшості осіб це викликало лише тимчасові незручності, то чимало бізнесів у такій ситуації опинилися на межі катастрофи. Саме в той час українські підприємці, чи не вперше, по-справжньому зацікавилися технологіями, тому starlink купити від компанії SpaceX стало необхідністю.

Це глобальна мережа швидкісного супутникового інтернету. Для того, щоб під’єднатися до неї, необхідне обладнання, схоже на те, яким користуються абоненти провідного інтернету – модеми та роутери. Віднедавна, все це продається і в Україні. А якщо придбати обладнання для підключення в інтернет-магазині техніки Grokholsky, то вдасться заощадити, адже зараз там діють знижки.

Суть технології від SpaceX полягає в тому, що довкола планети на низькій орбіті (близько 550 км) обертається мережа з тисяч супутників, які й передають сигнал. Завдяки близькому розташуванню до Землі сигнал передається з високою швидкістю та мінімальними затримками. Та головне – доступ до інтернету через Starlink можна отримувати з будь-якої точки планети, а під’єднати обладнання вдасться самостійно.