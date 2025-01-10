Acer анонсувала мобільний маршрутизатор Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi

10 января 2025 г., 15:35

0

Tweet

Новий маршрутизатор Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi підтримує звичайні та віртуальні SIM-картки й технологію SignalScan, а також забезпечує швидке підключення до мережі 5G на території понад 135 країн. З ним користувачі забудуть про труднощі та незручності, які виникають через слабкий сигнал і розрив з’єднання. Акумулятор місткістю 8000 мА·год має функцію швидкого заряджання через порт USB Type-C. Завдяки цьому пристрій може працювати в автономному режимі до 28 годин, забезпечуючи стабільне підключення до мережі. Крім того, користувачі можуть підключати до 20 пристроїв одночасно.



Маршрутизатор підтримує технологію 2×2 MIMO та мережі Wi-Fi 6E з робочою частотою 6 ГГц. Це дає змогу знизити навантаження на мережу й забезпечити безперешкодне використання точок доступу. Розробники також реалізували можливість миттєвого підключення пристроїв з ОС Andoid до мережі Wi-Fi за допомогою технології NFC.



Цей мобільний маршрутизатор призначений для використання в дорозі, тому має міцний корпус і вирізняється компактністю: його можна покласти навіть у кишеню. Пристрій успішно пройшов сертифікацію за класом захисту IP68. Це означає, що він захищений від пилу та може витримати 30-хвилинне занурення у воду на глибину до 1,5 м.



Маршрутизатор забезпечує захист даних корпоративного рівня завдяки новітній системі шифрування за протоколом WPA3, брандмауерам, функції блокування SIM-картки та

підтримці VPN-сервісів.



Маршрутизатор Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi надійде в продаж в регіоні ЕМЕА в липні. Початкова ціна – 249 євро. Точна ціна та дата початку продажів в Україні будуть оголошені пізніше.



Тридіапазонний адаптер Acer Wave D7 Wi-Fi 7 забезпечує підключення до мережі Wi-Fi 7 зі швидкістю передавання даних до 2880 Мбіт/с (за частоти 6 ГГц) без перевантаження. Завдяки наявності порту USB Type-A та бази з роз’ємом USB Type-C пристрій можна зручно розмістити практично будь-де. Крім того, адаптер оснащено технологією plug-and-play, яка гарантує легке підключення та більшу порівняно з аналогами швидкість передавання даних. Попри компактні розміри, адаптер підтримує загальну пропускну здатність мережі Wi-Fi 7 BE6500 у всіх трьох діапазонах (2,4, 5 та 6 ГГц). Він також має технологію багатоканального доступу MLO+, яка дозволяє програмам вибирати найкращі точки бездротового доступу, максимізуючи ефективність бездротового зв'язку



Адаптер Acer Wave D7 Wi-Fi 7 надійде в продаж в регіоні ЕМЕА в жовтні. Початкова ціна – 99 євро. Точна ціна та дата початку продажів в Україні будуть оголошені пізніше.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS