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В преддверии IPO Rigetti показала мультичип с 80 кубитами

17 декабря 2021 г., 16:45
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В преддверии IPO Rigetti показала мультичип с 80 кубитами

Фирма Rigetti Computing, базирующаяся в Беркли (штат Калифорния), это один из когорты стартапов, поставивших перед собой цель создания крупномасштабных универсальных квантовых компьютеров. Вчера Rigetti сообщила подробности о разработанном ею первом в мире коммерческом квантовом процессоре, имеющем мультичиповый дизайн.

Устройство под названием Aspen-M состоит из двух отдельных квантовых чипов, каждый из которых содержит по 40 сверхпроводящих кубитов, охлаждаемых жидким гелием.

Благодаря этому, а также некоторым другим новшествам, Aspen-M, по заявлению Rigetti, на 250% превосходит по производительности предыдущее поколение квантового оборудования этого стартапа. Кроме того он отличается сниженной на 50% ошибкой считывания с кубита результатов вычислений, что само по себе является важным технологическим достижением.

Во внутренних тестах Rigetti прогнала на Aspen-M квантовый алгоритм с 65 переменными менее чем за пять минут. По её словам этот алгоритм слишком сложен для моделирования на классических компьютерах.  

«С этими системами, мы достигли важной вехи в зарождающейся эре квантового превосходства, – сказал основатель и генеральный директор компании Чед Ригетти (Chad Rigetti). – Наши машины уже достигли таких масштаба и быстродействия, которые позволяют им обрабатывать реальные наборы данных, которые лежат в основе очень важных приложений».

Aspen-M в настоящее время проходит приватное бета-тестирование. Начиная с I квартала 2022 г. все заинтересованные клиенты смогут получить доступ к нему через облачный сервис самой Rigetti, а также через службу квантовых вычислений Amazon Braket или через Strangeworks Ecosystem – предложение фирмы Strangeworks.

Согласно планам, анонсированным Rigetti в ходе подготовки в приближающемуся выходу на биржу (IPO), стартап собирается выпустить систему с 1000 кубитов в 2024 году, а спустя ещё два года – увеличить количество кубитов в четыре раза.

Несколько других компаний, помимо Rigetti, в том числе IBM  и Google, создают квантовые компьютеры на основе сверхпроводящих кубитов. IBM недавно представила 127-кубитовый чип под названием Eagle. Как и Rigetti, этот технологический гигант сделал создание мультичиповых квантовых компьютеров приоритетом в дорожной карте своих разработок.

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