Lenovo розпочала продаж в Українi планшета YOGA Tab 13 з екраном 13 дюймів

21 октября 2021 г., 12:25

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Компанія Lenovo оголосила про старт продажів в Україні нової моделі планшетів на базі Android – YOGA Tab 13.



Крім дизайну, YOGA Tab 13 виділяє 13-дюймовий дисплей, який робить його універсальним мультимедійним пристроєм.



Планшет Lenovo YOGA Tab 13 оснащений восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 870 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Акумулятор підтримує технологію швидкої зарядки Rapid Charge та може автономно працювати до 11,7 годин. Мобільна платформа створена спеціально для ресурсомістких програм.



Lenovo YOGA Tab 13 підходить для проведення відеоконференцій. 8-мегапіксельна камера записує відео у форматі Full HD, що дозволяє зберігати важливі моменти в хорошій якості. Камера також оснащена сенсором глибини сцени, що дозволяє розмивати фон під час онлайн-дзвінка. Для високоякісного запису звуку інженери передбачили кілька мікрофонів, які розташовані по периметру планшета.



Планшет оснащений двома рознімами: стандартний для зарядки та HDMI, що дозволяє використовувати гаджет як другий екран під'єднавши його до ноутбука. Сенсорний 13-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2K (2160x1350 пікселів) та 100% колірного охоплення стандарту sRGB забезпечує високоякісну картинку під час перегляду робочих файлів. Яскравість екрану до 400 ніт дозволяє комфортно використовувати пристрій як у приміщенні, так і на вулиці.



Чотири динаміки та підтримка технології Dolby Atmos забезпечують якісний звук, створюючи відчуття невеликого домашнього кінотеатру або студії.



Як підкреслює виробник, планшет Lenovo YOGA Tab 13 відрізняється вишуканим дизайном та м'яким зносостійким матеріалом, який міцний до зовнішніх впливів. Гаджет доступний у темно-сірому кольорі (Shadow Black). Також на пристрої є висувна мінімалістична підставка, зроблена зі сталі та покрита гумовою підкладкою. Вона дозволяє ставити планшет у будь-яке зручне положення, у залежності від цілей та завдань користувача. При необхідності гаджет можна навіть повісити на стіну. До того ж до базового комплекту можна придбати фірмовий стилус Lenovo Precision Pen 2 – цифрове перо чорного кольору. Дві кнопки розташовані на корпусі витонченого аксесуара. Їх можна запрограмувати на виконання опції та дії, які найчастіше використовуються: стерти текст, зробити знімок екрана. Стилус розпізнає 4096 варіантів нахилу, а також сили натискання. Аксесуар здатний працювати автономно до 200 годин, тому не потрібно відволікатися для підзарядки. Багатофункціональний додаток спростить роботу, якщо потрібно оперативно відповісти своєму колезі або з'явилося творче натхнення помалювати.



Габарити пристрою - 293,35 x 203,98 x 24,9 мм. а його вага - 830 г



В Україні планшет Lenovo YOGA Tab 13 доступний за акційною ціною від 22 999 грн зі стилусом у подарунок.

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