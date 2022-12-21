Територіальні громади Франції допоможуть облаштувати "Пункти незламності"

21 декабря 2022 г., 15:15

Французька делегація на чолі з колишнім Прем’єр-міністром Франції та мером французького міста Гавр Едуардом Філіпом відвідала один зі столичних «Пунктів незламності» ДСНС України.

На сьогодні в країні функціонує 5500 «Пунктів незламності», з них понад 1000 – ДСНС, в яких надано допомогу близько 763 тис. особам. Під час візиту до одного з таких пунктів іноземні гості ознайомились із особливостями його роботи та «паспортом» пункту, де є мінімальний перелік необхідного обладнання для його функціонування.

З урахуванням потреби у додатковому розгортанні 1500 «Пунктів незламності», очільник французької делегації запевнив у готовності територіальних громад Франції надати додаткову допомогу для їх облаштування.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт