 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Територіальні громади Франції допоможуть облаштувати "Пункти незламності"

21 декабря 2022 г., 15:15

Французька делегація на чолі з колишнім Прем’єр-міністром Франції та мером французького міста Гавр Едуардом Філіпом відвідала один зі столичних «Пунктів незламності» ДСНС України.

На сьогодні в країні функціонує 5500 «Пунктів незламності», з них понад 1000 – ДСНС, в яких надано допомогу близько 763 тис. особам. Під час візиту до одного з таких пунктів іноземні гості ознайомились із особливостями його роботи та «паспортом» пункту, де є мінімальний перелік необхідного обладнання для його функціонування.

З урахуванням потреби у додатковому розгортанні 1500 «Пунктів незламності», очільник французької делегації запевнив у готовності територіальних громад Франції надати додаткову допомогу для їх облаштування.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  