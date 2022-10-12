Третина підприємств SMB практично припинили роботу з 24 лютого

12 октября 2022 г., 13:15

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«Центр розвитку інновацій», «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», проєкт «Дія.Бізнес» та стратегічне агентство Advanter Group представили результати восьмої хвилі дослідження стану підприємств малого та середнього бізнесу в Україні під час повномасштабної воєнної агресії рф проти України. У період з 9 по 19 вересня було опитано 863 власники та CEO підприємств МСБ.

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) наразі становить 33,9 (зі 100 можливих). Показник незначно виріс із червня, але залишається на низькому рівні, що свідчить про невпевненість бізнесу у швидкому покращенні економічної ситуації.

33,8% підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Це нижче від показника червня, коли 46,8% підприємств повністю або майже не працювали. Така сама ситуація спостерігалася в травні.

Водночас вже 8% підприємств вказують на те, що їхні обсяги робіт зросли, порівнюючи з довоєнним періодом.

Середній очікуваний показник обсягів реалізованої продукції у 2022 році, порівнюючи з 2021-м: 54%, що на 4 в.п. вище за показник серпня.

Не зросла, порівнюючи із серпнем, частка тих підприємців, що сподіваються на зростання бізнесу (8,8%). Стабільною залишається частка підприємців, що не бачать можливості для перезапуску бізнесу, який зупинився (11,5%) або вважають що обіг цього року буде не більшим за 20% від тогорічного (20,6%).

Зберігається суттєва регіональна різниця в очікуваннях бізнесу із Заходу та Центру України, порівнюючи з прифронтовими областями. 63% підприємств на Сході України та 39% на Півдні не бачать можливостей для відновлення діяльності цього року (зазначають, що бізнес або повністю зупинено або обіг становить до 20% від тогорічного).

Однією зі стратегій подолання негативних наслідків війни для українського бізнесу є експорт. Тож 21,5% опитаних підприємців вже є експортерами, ще 18% заявили, що планують розвивати експортний напрям.

Проте розвитку експорту перешкоджають серйозні логістичні проблеми. Серед ключових опитані підприємці назвали здорожчання транспорту, збільшення термінів доставки та затримки при перетині кордону.

Найбільше заважає бізнесу у відновленні нестача фінансових ресурсів в країні, а саме: неплатоспроможність клієнтів, недоступність кредитних коштів, власного капіталу бізнесу тощо.

38% вказують на непрогнозованість розвитку подій, а 35% – на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу.

Між тим 93% підприємств залучені до допомоги країні під час війни, зокрема 67,1% долучилися до волонтерської активності.

Порівнюючи зі станом на 23 лютого, частка персоналу, що скорочена, на поточний момент зросла до 28% (у серпні цей показник становив 24%). Це означає, що в МСБ звільнено понад 1,3 млн осіб. Крім цього, приховане безробіття становить 18%. Водночас з’явилася тенденція найму нового персоналу (35% підприємств найняли з початку війни новий персонал).

Майже 35% опитаних підприємців зазначили, що користувалися державною допомогою для бізнесу з початку повномасштабної війни. Найбільш популярним видом такої допомоги були податкові пільги (17,5% опитаних).

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