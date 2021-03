Lenovo оголосила конкурс: реєструйтесь і вигравайте навчання з найкращими СІО 

22 марта 2021 г., 15:25

Компанія Lenovo оголошує конкурс для діючих ІТ-директорів. Переможець зможе виграти навчання у програмі для професійного розвитку ІТ-керівника CIO Open the Future, яка стартує 1 квітня 2021 року.



Потрібно “прокачати” знання в ІТ і впровадити інноваційні підходи в бізнес? Для участі заповнюйте анкету на Facebook-сторінці Lenovo Ukraine. Серед усіх заявок генеральний директор Lenovo в Україні Тарас Джамалов разом із СЕО CIOneer Андрієм Погорєлим оберуть найбільш підходящого кандидата. Переможець отримає місце на місячній навчальній програмі та безцінний досвід для розвитку ІТ у бізнесі. Заповнити анкету можна до 24 березня, а вже 26 числа організатори оголосять переможця.



Курс стартує 1 квітня 2021 року — студентів очікує місяць інтенсивної роботи. Навчання складається з 12 тем, серед яких cyber security, організація й архітектура ІТ, фінанси, бізнес-процеси, а також управління проєктами (scrum). Потрібно покращити навички презентації? У програму включено заняття з ораторського мистецтва, яке необхідне сучасному менеджеру. Кожен студент у процесі навчання отримає 2 менторські сесії для консультації з персональних проєктів.



CIO Open the Future — одна з найкращий освітніх програм для досвідчених ІТ-директорів. Серед викладачів курсу — діючі успішні СІО (Chief Information Officer), IT-директори та переможці конкурсу BEST CIO. Тренери мають міжнародну сертифікацію CGEIT, CISM, CISA, PRINCE2, Professional SCRUM Master.



“Цифровізація — майбутнє будь-якого сучасного бізнесу. Ми в Lenovo віримо, що смарт-технології та їхнє правильне використання можуть не лише спростити роботу спеціалістів, але й зробити бізнес більш ефективним і новаторським. Саме тому ми приділяємо багато уваги інноваційним технологіям і впроваджуємо їх у нашу бізнес-лінійку ThinkPad, а також завжди підтримуємо освітні ініціативи. Експертне ком’юніті ІТ-директорів допоможе українському бізнесу зробити великий крок у бік цифровізації та технологізації”, — коментує Тарас Джамалов, генеральний директор компанії Lenovo в Україні.



“CIOneer запустив програму розвитку ІТ-директорів рік тому. У 2020 році програму CIO Open the Future пройшли 50 ІТ-керівників великого та середнього бізнесу. Ми хочемо бачити конкурентного на світовому ринку українського СІО, який глибоко розуміє бізнес і використовує сучасні підходи до управління в ІТ. Для нас програма — це соціальний внесок у майбутнє України. Ми пишаємось партнерством з компаніями, що поділяють наші погляди і цінності”, — прокоментував СЕО CIOneer Андрій Погорєлий.

