Synnex и Tech Data объединились в рамках сделки на 7,2 млрд долл.

22 марта 2021 г., 15:57

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Как сообщает Reuters, в понедельник Synnex заявила о слиянии с компанией Tech Data, принадлежащей фондам, аффилированным с Apollo Global Management.

Сделка оценивается в сумму около 7,2 млрд долл.



Apollo Funds получит 44 миллиона обыкновенных акций Synnex и рефинансирование существующего чистого долга Tech Data, а также погашаемых привилегированных акций на сумму около 2,7 млрд долл.



Как ожидается, после закрытия сделки во второй половине 2021 года, акционерам Synnex будет принадлежать около 55% объединенной компании, а Apollo Funds получит 45%.



Напомним, что в прошлом году Tech Data стала частной компанией и в рамках сделки на сумму 5,4 млрд долл. была куплена Apollo Global Management.

Бизнес Tech Data стартовал в 1974 г. и начинала компания с поставки мейнфреймов, однако со временем превратилась в крупнейшего широкопрофильного ИТ-дистрибьютора, причем не только на рынке США.

Synnex была основана в 1980 г. изначально как дистрибьютор аппаратных платформ сегодня является одним из крупнейших глобальных поставщиков продуктов и услуг в ИТ-сегменте для B2B. В ее портфеле на данный момент продукция более 400 вендоров. По итогам прошлого года оборот Synnex достиг 24,676 млрд долл.



Ранее, как отмечается, Synnex была разделена на две публичные компании: Synnex Technology Solutions и Concentrix.

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