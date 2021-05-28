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Квартальный доход Xiaomi вырос на 54,7% до 12,05 млрд долл.

28 мая 2021 г., 11:05

Квартальный доход Xiaomi вырос на 54,7% до 12,05 млрд долл.

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Компания Xiaomi представила свои консолидированные и подтвержденные аудитом результаты за I квартал, закончившийся 31 марта.

Как отмечается. в  общая квартальная выручка и скорректированная чистая прибыль Xiaomi значительно превысили ожидания рынка.

Продажи за отчетный период выросли на 54,7% по сравнению с прошлым годом и составила 76,9 млрд юаней (12,05 млрд долл.), тогда как скорректированная чистая прибыль за квартал достигла 6,1 млрд юаней (960 млн долл.), что на 163,8% больше, чем в прошлом году.

Зарубежные рынки китайской компании дают уже 37,4 млрд юаней (5,86 млрд долл.), что на 50,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Продажи смартфонов за квартал выросли на 69,8% до 51,5 млрд юаней (8,07 млрд долл.), было продано 49,4 млн устройств.

Сегмент “IoT and lifestyle” принес компании 18,2 млрд юаней (2,85 млрд долл.), продемонстрировав рост на 40,5%. Компания только телевизоров продала за квартал 2,6 млн единиц.

Доход Xiaomi от интернет-сервисов за квартал достиг 6,6 млрд юаней (1,03 млрд долл.), в годовом сравнении рост составил 11,4%.

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