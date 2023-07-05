Продажі Foxconn у ІІ кв. впали на 14% до 41,76 млрд дол.

5 июля 2023 г., 16:25

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Як повідомляє агентство Reuters, тайванська компанія Foxconn, основний виробник iPhone для Apple, заявила в середу, що доходи в другому кварталі впали на 13,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але перспективи на третій квартал є більш оптимістичними напередодні пікового сезону покупок наприкінці року.

Foxconn, яка офіційно називається Hon Hai Precision Industry і є найбільшим у світі контрактним виробником електроніки, заявила, що дохід у квітні-червні досяг 1,3 трлн тайванських доларів (41,76 млрд доларів США), що відповідає її очікуванням.

У другому кварталі дохід від продажу «розумної» споживчої електроніки, яка включає смартфони і є основним драйвером бізнесу компанії, знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року, йдеться в заяві компанії, при цьому деталі не уточнюються.

У червні продажі впали на 19,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, хоча на рівні 422,8 млрд тайванських доларів це все ще другий найвищий показник за аналогічний період.

«З початком пікового сезону другої половини року, операції будуть поступово нарощуватися, - зазначили в компанії. - Очікується, що в третьому кварталі, який буде кращим, ніж у другому, темпи зростання будуть на чверть вищими, ніж у попередні два роки».

«Якщо порівнювати з допандемічним періодом, то очікується, що темпи зростання будуть приблизно на одному рівні», підкреслили у Foxconn.

Перша половина року традиційно повільніша для тайванських виробників, оскільки великі бренди електроніки, в тому числі Apple, запускають нові продукти напередодні свят наприкінці року.

Чистий прибуток Foxconn у першому кварталі впав на 56%, що стало найбільшим квартальним падінням за останні три роки, відставанням від прогнозів. Компанія списала 565 млн дол., що пов’язано з продажем 34% акцій японського виробника електроніки Sharp. Також повідомляється, що цього року акції Foxconn виросли на 8,6%, відстаючи від усередненого показника компаній з Тайваню, який виріс на 20,1%.

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