Криптомайнеры по почте, банковские трояны, черви - киберугрозы прошедшего полугодия

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Работающая в сфере ИТ-безопасности компания Check Point Software Technologies представила отчет о киберугрозах в СНГ, Украине и Грузии в период с ноября 2019 г. по апрель 2020 г. По данным аналитиков, за последние шесть месяцев предприятия в указанных странах были атакованы в среднем 723 раза в неделю, в то время как в мире этот показатель составил 503. В среднем в неделю 11,9% организаций в рассматриваемом регионе подвергались атакам криптомайнеров, 12,3% – атакам ботнетов, 9,4% – мобильным типам угроз. В мире цифры по каждой из этих угроз также ниже.

Больше всего атак в выбранном регионе происходит на организации в Казахстане. Самая распространенная киберугроза – криптомайнер XMRig, атаки которого пришлись на 7% компаний. Около 71% вредоносных файлов в странах СНГ, Украине и Грузии были доставлены по электронной почте, в то время как в мире этот показатель намного ниже – 58%. Наиболее распространенной уязвимостью является удаленное выполнение кода, посредством которого было атаковано 65% организаций.

Продолжают расти масштабы облачных атак, при этом основной причиной по-прежнему является неправильная конфигурация облачных ресурсов. Кроме того, заметен рост числа атак, направленных на поставщиков облачных услуг.

Все больше типов вредоносного ПО приспосабливается к условиям современного мобильного мира – злоумышленники используют все больше уязвимостей в мобильных устройствах, приложениях и операционных системах.

Киберпреступники постоянно находятся в активном поиске точек входа в сеть компании-цели. Когда все потенциальные способы уже испробованы, злоумышленники отходят на шаг назад от цели и фокусируются на поиске уязвимого трамплина, атака на который поможет поразить конечную цель. Так, поставщики услуг и деловые партнеры становятся трамплинами для атак на другие компании.

На фоне развития онлайн-торговли резко выросло число атак на сайты онлайн-магазинов. Хакеры вводят вредоносный код с целью кражи персональных данных, а также данных с кредитных карт клиентов.

Сегодня злоумышленники все чаще объединяются. Так, создатели ботнетов продают вредоносное ПО хакерам, которые в свою очередь детально изучают сеть своей цели еще до шифрования полезных нагрузок. Основные цели подобных атак – компании, предоставляющие программные услуги, государственный сектор, а также организации из сферы здравоохранения.

«Ландшафт киберугроз с каждым днем становится все сложнее. Чтобы организации могли противостоять современным кибератакам, компаниям необходимо пересмотреть подход к обеспечению корпоративной безопасности, – считает Александр Савушкин, директор по развитию бизнеса компании Check Point Software Technologies в Украине, Грузии и странах СНГ. – Защита должна быть построена по принципу «нулевого доверия». Это единственный эффективный способ оставаться на шаг впереди хакеров».

Как мы уже писали ранее, в период карантина Check Point обнаружил стремительный рост регистрации новых доменов, связанных с коронавирусом, многие из которых могут быть использованы для злонамеренных действий. Хакеры меняют свои методы и тактики, следуя за повесткой дня. Злоумышленники используют высокий интерес к теме коронавируса, чтобы побудить получателей фишинговых писем загружать вредоносные приложения и файлы или переходить по вредоносным ссылкам.

Регистрация новых доменов, связанных с коронавирусом, в СНГ, Украине и Грузии

Кроме того, киберпреступники нацелились на имитацию стриминговых сервисов, рассылку фишинговых писем с новостями о мерах поддержки экономики, предложениям материальной помощи или денежных займов.

По данным статистики Check Point, наиболее активным вредоносом в марте стал крипотомайнер XMRig, атаковавший 7% организаций. Это ПО с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 г. Используется для майнинга криптовалюты Monero.

За ним следует Trickbot (4%) – один из доминирующих банковских троянов, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Trickbot – гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний.

На третьем месте расположился Phorpiex (3%) – червь, предназначенный для платформы Windows. Он создает файлы, которые автоматически запускаются на съемных устройствах для дальнейшего самораспространения и включения в список авторизованных приложений. Это позволяет Phorpiex обойти политики шлюзов безопасности. Вредоносная программа также служит агентом бэкдора, который принимает команды от удаленного контроллера.

Далее идет троян удаленного доступа Ammyy (3%), разработанный на основе утечек исходного кода ПО для удаленного администрирования Ammyy Admin. Троян также известен как FlawedAmmyy и применяется хакерами как для таргетированных атак по email, так и для массовых спам-рассылок. Он использует функции бэкдора, позволяя злоумышленникам управлять файлами, получать контроль над экраном, удаленно управлять устройством, устанавливать RDP SessionsService и многое другое.

Замыкает пятерку Emotet (2%) – продвинутый модульный троян. Когда-то Emotet был рядовым банковским трояном, но в последнее время он используется для дальнейшего распространения вредоносных программ и кампаний, а также может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.

Как уже упоминалось, среднее число атак на организации в неделю по типам угроз в СНГ, Украине, Грузии выше, чем в мире. Так, если в нашем регионе на мобильные угрозы приходится 9.4%, банковские угрозы 5.4%, криптомайнеры 11.9%, ботнеты 12.3%, а инфостилеры 5.8%, то в глобальном масштабе эти цифры составляют соответственно 6.5%, 3.6%, 7.3%, 7.9% и 3.2%

Наиболее подверженные кибератакам страны в выбранном регионе: Казахстан, Грузия, Беларусь и Украина. В то время, как основными источниками угроз стали: Россия, США и Нидерланды.

Главные страны-источники угроз за последние шесть месяцев

Тенденции роста основных типов угроз для организаций с ноября по апрель

Динамика изменения среднего числа атак на организацию за последние полгода

Наиболее распространенные уязвимости организаций за последние шесть месяцев

Основные типы вредоносных файлов, которые были отправлены по электронной почте организациям за последние 30 дней

Основные типы вредоносных файлов, которые распространялись через браузер за последний месяц

Основные векторы распространения вредоносных файлов в СНГ за последние 30 дней

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