Криптогримасы объемного хранения

+22

голоса Tweet

Рост цен HDD в большей степени коснется розничных покупателей и в меньшей — корпораций.

Криптовалютная лихорадка держит ИТ-рынок в тонусе. Последние полгода все ругали GPU-майнеров. Графические акселераторы подорожали за это время вдвое. Сильно пострадало мирное население — геймеры и разработчики (машинное обучение, математическое моделирование, проектирование). В апреле пришел черед дисковых фермеров, они стали скупать HDD и SSD для выращивания криптовалюты Chia. Теперь напряглись видеонаблюдение и видеопроизводство — основные потребители емких дисков.

Аналитики отмечают полуторакратный рост цен HDD на азиатских рынках.

Ситуация пока не дошла до глобальной нехватки, но производители (Seagate — Western Digital — Toshiba) отреагировали сразу: отменили бонусы и поощрительные программы в сбытовых сетях. Это равносильно повышению цен, в какой именно степени — зависит от тяжести лихорадки.

Биржевые транзакции сбалансируют стоимость одной монеты Chia (XCH), произойдет коррекция цен на локальных рынках, с учетом их емкости и транспортного плеча поставок. Как обычно, спрос раскачивают несколько застрельщиков. В первую очередь, это «ранние последователи» криптовалют — чтобы получить монеты задешево. Вряд ли останутся в стороне производители дисков — их коллективные инстинкты подсказывают им дозированно выделять в канал накопители и успокаивать взрывной интерес высокой ценой. Замыкают ряды «поздние последователи» — рядовые пользователи, охваченные ажиотажем и привлекаемые низким порогом входа в новое фермерство.

Как пишут внимательные наблюдатели, «добывать Chia Coin уже поздно». В середине апреля для добычи одной монетки на накопителе в 1 Тб требовалось 52 дня. По состоянию на 1 мая время возделывания утроилось — до 150 часов. Базовый ресурс, жесткие диски, при этом подорожал.

Массовое движение упоротых фермеров тяжело остановить: чем дороже криптовалюта — тем больше желающих получать пассивный доход, пусть не сразу. То, что сложность добычи растет быстрее, чем стоимость монет, психоз не снимает. С этим какое-то время придется считаться.

Хотя рынки взаимосвязаны, корпоративное потребление пострадает меньше розничного.

Возникший практически из ниоткуда спрос в большей степени спекулятивный, а немедленная реакция бытовой розницы — не единственный индикатор положения дел. Будь все так оптимистично для производителей дисков, рыночные котировки их акций обязательно бы подскочили. А они не шевельнулись. Хотя все помнят, как влиял каждый чих твит Илона Маска на стоимость акций Теслы и на динамику биткойна.

Месячный срез по акциям Western Digital

Годовой срез по акциям Western Digital

Финансовые потери понесут, в основном, «поздние энтузиасты». И вот почему.

Пользователи, самостоятельно собирающие фермы для добычи Chia, прозревают постепенно. Сперва они понимают, что начальных емкостей дисков недостаточно — отсюда спрос на верхние модели 16-18ТБ SATA HDD. Потом узнают, что для возделывания блока данных на 350 ГБ емкости диска нужны 4ГБ оперативной памяти. Соответственно, на 35ТБ емкости — 400ГБ RAM. Под такие объемы памяти нужны дорогие процессоры и материнские платы. Хочешь подключить и запитать десятки шпинделей HDD — найди подходящий корпус с достаточной мощностью блока питания. Расходы растут как снежный ком, а доходы отодвигаются все дальше в будущее.

Корпоративный потребитель давно решил для себя инфраструктурные вопросы обслуживания емких хранилищ. Кому надо надежно и производительно хранить сотни терабайт данных, не занимаются скупкой корпусов и дисков по отдельности. Например, в задачах видеопроизводства давно используются программно-определяемые массивы данных на основе JBOD под управлением выделенных серверов хранения. JBOD подключаются к серверам по SAS (еще один ментально-технологический барьер для аматоров).

Платформы Western Digital Ultrastar Data 60 и Data 102 на 60 и 102 диска NL SAS соответственно, емкостью до 1.8ПБ выросли в цене намного меньше, чем диски 18ТБ в рознице.

От роста цен никуда не деться. До криптофермеров дела нет — они себе на уме. Совет корпоративным потребителям емких хранилищ только один — строить инфраструктуру хранения, полагаясь на индустриальный опыт и планирование, а не хуторянские представления и спонтанные инстинкты.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!