Крановщики против Google и Apple

10 января 2022 г., 17:55

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В Калифорнии группа юридических компаний подготовила и подала групповой иск к Google и Apple, обвиняя обе компании и их CEO в нарушении антимонопольного законодательства. По версии адвокатов, нарушения касаются дефолтного поиска Google в экосистеме Apple, то есть Google фактически платил Apple за то, чтобы та не занималась интернет-поиском, при этом Apple предоставляла предпочтительное право Google, а тот в свою очередь завышал цены на интернет-рекламу.

В иске авторы требуют разделения Google и Apple на несколько независимых компаний, приводя в качестве примера прецедент с разделом Standard Oil Company. Правда, это достаточно условный прецедент в данном случае, как и возможные параллели с разделом AT&T в 1982 г. – основной смысл тогда был в разделении большой национальной компании на компании, оперирующие в одном или нескольких штатах, что мало применимо к интернет-сервисам. Но потенциально потрепать нервы компаниям адвокаты могут. Как и поставить под вопрос всю практику контрактов на дефолт в поиске – например, между Google и Mozilla.

Само исковое заявление (PDF) небольшое – всего 28 страниц, но довольно занудное. Дело принято к рассмотрению окружным судом Северной Калифорнии в Окленде и первое заседание назначено на 29 марта этого года.

Начну с неожиданного – исковое заявление подано Калифорнийской школой крановщиков, как стороной, пострадавшей от антиконкурентного сговора Google и Apple. Вот когда вспомнишь все газетные заголовки про пройдох-адвокатов – поскольку интересы школы по подготовке и сертификации машинистов строительных кранов отстаивают сразу восемь юридических контор, на оплату гонораров которых эта школа вряд ли наскребет, даже направив на эту цель свою выручку за несколько лет сразу.

Итак, в чем суть иска? Как утверждает истец, еще в начале 2000-х две компании – Apple и Google, – в лице своих руководителей Стива Джобса и Эрика Шмидта соответственно вступили в преступный сговор о том, что Apple не будет конкурировать в поиске с Google. В обмен на это Google обязался выплачивать Apple долю от своего дохода в поиске и еще несколько миллиардов долларов. Apple согласилась помогать Google в строительстве его поискового бизнеса для общей выгоды. В частности, Apple обязалась включить поиск Google автоматически во все свои продукты в ущерб другим поисковым провайдерам – как то Bing, Yahoo! и DuckDuckGo. И дополнительно обе стороны договорились подавлять и вытеснять все другие поисковые системы. Все эти преступные соглашения заключались на секретных встречах глав компаний, причем после подтверждались Тимом Куком и Сундаром Пичаи.

Правда, из-за преступного и тайного характера отношений двух компаний истец не знает сумму нелегального дохода, о котором может идти речь, но в целом Google вроде бы заплатил Apple 50 млрд. долл., причем Google платил за то, чтобы Apple не лезла в бизнес поисковой системы, а Apple, соответственно, взяла деньги и не лезла в бизнес поисковой системы.

Последствия этой преступной деятельности выразились в росте доли рынка, занимаемого Google как вообще, так и на мобильных устройствах, и непосредственно отразились на бизнесе школы крановщиков, поскольку Google получил возможность использовать свое монопольное положение для повышения цен на контекстную и поисковую рекламу, за что в итоге переплачивали все, включая крановщиков.

Заявление, несмотря на строгий язык, буквально смакует все детали – сколько стоит Apple, сколько – Google, зарплату CEO обоих компаний, доли рынка и даже фотографии встречи в каком-то ресторане Тима Кука и Сундара Пичаи, где на столе лежат какие-то бумаги. Я, честно говоря, думал, что там же будет и фотография Джобса со Шмидтом 2010-го года, когда они сидели вместе в Starbucks, но, видимо, адвокаты не нашли – ну, видимо, в поиске Google их забанили.

Несмотря на серьезность обвинений в иске, мне кажется, что серьезной перспективы он не имеет. Дело в том, что эти обвинения надо обстоятельно доказывать, причем не только выстраивая теорию заговора по двум фотографиям и общим цифрам, но и доказывая, что иной трактовки этим обстоятельств не существует. Вместе с тем, это, конечно, не так – изначально контракт на поиск был заключен еще до запуска iPhone, когда поисковая доля Safari составляла буквально несколько процентов, и условия контракта вряд ли сильно отличались от аналогичных для громадного количества партнеров – от производителей компьютеров типа Packard Bell до разработчиков браузеров типа Mozilla. У Apple никогда не было выраженных амбиций на построение поисковой системы – при том, что даже их наличие не гарантирует успеха в этом процессе. Иск упоминает Bing, как конкурента, и даже Yahoo!, при том, что последняя как раз и взрастила своим трафиком Google, а потом так и не смогла построить собственный поиск. Это очень непростое дело, даже, если у вас море трафика – а у Yahoo! в 2002-м, когда там впервые задумались о своем поиске и начали покупать то Альтависту, то Inktomi, было именно море трафика, как у крупнейшего портала в интернете. Надо еще помнить про то, что Google предоставлял Maps для первых релизов iOS, а потом запустил Android и Шмидт был вынужден покинуть совет директоров Apple из-за конфликта интересов – а Apple начала свой трудный путь строительства сервиса Карт, который до сих пор сложно назвать успешным.

Короче, я очень сомневаюсь, что юристы смогут хоть что-то доказать по всем изложенным пунктам. Но попиарятся они на совесть, конечно.

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