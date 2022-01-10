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Sergey Petrenko

Крановщики против Google и Apple

10 января 2022 г., 17:55
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В Калифорнии группа юридических компаний подготовила и подала групповой иск к Google и Apple, обвиняя обе компании и их CEO в нарушении антимонопольного законодательства. По версии адвокатов, нарушения касаются дефолтного поиска Google в экосистеме Apple, то есть Google фактически платил Apple за то, чтобы та не занималась интернет-поиском, при этом Apple предоставляла предпочтительное право Google, а тот в свою очередь завышал цены на интернет-рекламу.

В иске авторы требуют разделения Google и Apple на несколько независимых компаний, приводя в качестве примера прецедент с разделом Standard Oil Company. Правда, это достаточно условный прецедент в данном случае, как и возможные параллели с разделом AT&T в 1982 г. – основной смысл тогда был в разделении большой национальной компании на компании, оперирующие в одном или нескольких штатах, что мало применимо к интернет-сервисам. Но потенциально потрепать нервы компаниям адвокаты могут. Как и поставить под вопрос всю практику контрактов на дефолт в поиске – например, между Google и Mozilla.

Само исковое заявление (PDF) небольшое – всего 28 страниц, но довольно занудное. Дело принято к рассмотрению окружным судом Северной Калифорнии в Окленде и первое заседание назначено на 29 марта этого года.

Начну с неожиданного – исковое заявление подано Калифорнийской школой крановщиков, как стороной, пострадавшей от антиконкурентного сговора Google и Apple. Вот когда вспомнишь все газетные заголовки про пройдох-адвокатов – поскольку интересы школы по подготовке и сертификации машинистов строительных кранов отстаивают сразу восемь юридических контор, на оплату гонораров которых эта школа вряд ли наскребет, даже направив на эту цель свою выручку за несколько лет сразу.

Крановщики против Google и Apple

Итак, в чем суть иска? Как утверждает истец, еще в начале 2000-х две компании – Apple и Google, – в лице своих руководителей Стива Джобса и Эрика Шмидта соответственно вступили в преступный сговор о том, что Apple не будет конкурировать в поиске с Google. В обмен на это Google обязался выплачивать Apple долю от своего дохода в поиске и еще несколько миллиардов долларов. Apple согласилась помогать Google в строительстве его поискового бизнеса для общей выгоды. В частности, Apple обязалась включить поиск Google автоматически во все свои продукты в ущерб другим поисковым провайдерам – как то Bing, Yahoo! и DuckDuckGo. И дополнительно обе стороны договорились подавлять и вытеснять все другие поисковые системы. Все эти преступные соглашения заключались на секретных встречах глав компаний, причем после подтверждались Тимом Куком и Сундаром Пичаи.

Правда, из-за преступного и тайного характера отношений двух компаний истец не знает сумму нелегального дохода, о котором может идти речь, но в целом Google вроде бы заплатил Apple 50 млрд. долл., причем Google платил за то, чтобы Apple не лезла в бизнес поисковой системы, а Apple, соответственно, взяла деньги и не лезла в бизнес поисковой системы.

Последствия этой преступной деятельности выразились в росте доли рынка, занимаемого Google как вообще, так и на мобильных устройствах, и непосредственно отразились на бизнесе школы крановщиков, поскольку Google получил возможность использовать свое монопольное положение для повышения цен на контекстную и поисковую рекламу, за что в итоге переплачивали все, включая крановщиков.

Заявление, несмотря на строгий язык, буквально смакует все детали – сколько стоит Apple, сколько – Google, зарплату CEO обоих компаний, доли рынка и даже фотографии встречи в каком-то ресторане Тима Кука и Сундара Пичаи, где на столе лежат какие-то бумаги. Я, честно говоря, думал, что там же будет и фотография Джобса со Шмидтом 2010-го года, когда они сидели вместе в Starbucks, но, видимо, адвокаты не нашли – ну, видимо, в поиске Google их забанили.

Несмотря на серьезность обвинений в иске, мне кажется, что серьезной перспективы он не имеет. Дело в том, что эти обвинения надо обстоятельно доказывать, причем не только выстраивая теорию заговора по двум фотографиям и общим цифрам, но и доказывая, что иной трактовки этим обстоятельств не существует. Вместе с тем, это, конечно, не так – изначально контракт на поиск был заключен еще до запуска iPhone, когда поисковая доля Safari составляла буквально несколько процентов, и условия контракта вряд ли сильно отличались от аналогичных для громадного количества партнеров – от производителей компьютеров типа Packard Bell до разработчиков браузеров типа Mozilla. У Apple никогда не было выраженных амбиций на построение поисковой системы – при том, что даже их наличие не гарантирует успеха в этом процессе. Иск упоминает Bing, как конкурента, и даже Yahoo!, при том, что последняя как раз и взрастила своим трафиком Google, а потом так и не смогла построить собственный поиск. Это очень непростое дело, даже, если у вас море трафика – а у Yahoo! в 2002-м, когда там впервые задумались о своем поиске и начали покупать то Альтависту, то Inktomi, было именно море трафика, как у крупнейшего портала в интернете. Надо еще помнить про то, что Google предоставлял Maps для первых релизов iOS, а потом запустил Android и Шмидт был вынужден покинуть совет директоров Apple из-за конфликта интересов – а Apple начала свой трудный путь строительства сервиса Карт, который до сих пор сложно назвать успешным.

Короче, я очень сомневаюсь, что юристы смогут хоть что-то доказать по всем изложенным пунктам. Но попиарятся они на совесть, конечно.

Крановщики против Google и Apple

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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