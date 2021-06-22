Контроль над экономикой данных. Несколько тезисов

22 июня 2021 г., 14:16

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Глобальный рост данных опережает доступные методы прогнозирования в части их размера или затрат на хранение. Чтобы сохранять контроль над экономикой данных, необходимо принять новые парадигмы для их защиты, предоставления, поддержания актуальности и в целом для экономической гибкости хранения.

Компании любого размера в любой отрасли могут столкнуться с потерей данных или повреждением файлов в результате сбоя оборудования, человеческой ошибки или атаки киберпреступников. В результате потерянные данные и неизбежные простои системы негативно влияют на прибыль, портят рыночную репутацию и отношения с ключевыми клиентами и партнерами.

В целом 2019 и 2020 годы показали нам, что программы-вымогатели по-прежнему являются прибыльным бизнесом для киберпреступников. Проблемы, которые они создают компаниям, связаны с повреждением и уничтожением данных и систем, их последующим восстановлением, простоями, потерей производительности, нарушением нормального ведения бизнеса и несут репутационный ущерб.

К счастью, катастроф, связанных с программами-вымогателями, можно избежать. Первое и самое важное, что нужно — создавать резервные копии. Однако и они всё чаще становятся целью атак киберпреступников вместе с основными данными. Поэтому необходимо хранить резервные копии в безопасном месте, которое будет недоступно для программ-вымогателей, и использовать дополнительные методы защиты систем резервного копирования, как, например, мгновенные снимки, широко используемые в основных системах хранения. Защита резервных копий с помощью блокируемых мгновенных снимков, недоступных для изменения на протяжении заданного периода времени, гарантирует, что злоумышленники не смогут удалить данные, даже получив полный доступ к системам.

Также в список обязательных мер входит проверка того, что система резервного копирования стабильно работает. Настоящая ценность резервных копий определяется не временем их создания, а той скоростью, с которой данные могут быть восстановлены, чтобы обеспечить быстрый перезапуск бизнес-операций. Готовый план аварийного восстановления и наличие резервных копий определяют разницу между потерей времени и возможностью вернуться к работе в течение нескольких часов. Надежная служба резервного копирования и восстановления данных может обеспечить восстановление данных и систем, когда бизнесу необходимо быстро вернуться в оперативный режим.

Возможность адекватно реагировать на вызовы локдауна в значительной степени зависела от облака, поэтому спрос на решения и поставщиков SaaS стремительно рос, и судя по всему, в 2021 эта тенденция продолжится. По прогнозам Gartner, в 2021 году SaaS останется крупнейшим сегментом облачного рынка, который к концу года вырастет до 117,7 млрд долл. Однако сервисы приложений на основе Platform as a Service (PaaS), скорее всего, будут расти еще быстрее, поскольку корпоративные клиенты все больше внимания уделяют облачным, контейнерным и бессерверным облачным платформам.

Одним из крупнейших сегментов роста в 2021 году станут бессерверные (serverless) мультиоблачные предложения. Бессерверные облачные вычисления — относительно новая разработка, которая особенно полезна для разработчиков программного обеспечения. Вместо того, чтобы поддерживать, обновлять и масштабировать серверы, поставщики облачных услуг несут ответственность за распределение ресурсов. Эти решения и связанные с ними платформы станут важными составляющими для модернизации приложений, цифровой трансформации и обеспечения непрерывности бизнеса для большого числа компаний по всему миру. Согласно прогнозу ForresterNow, к концу 2021 года 60% компаний будут использовать контейнеры на публичных облачных платформах, а 25% разработчиков — бессерверные вычисления.

По прогнозам Frost & Sullivan, к 2021 году примерно 90% промышленных предприятий будут использовать периферийные вычисления. Поставщики общедоступных облаков перенесут все большую часть своих рабочих нагрузок на интеллектуальные платформы, чтобы обеспечить низкие задержки. Новые платформы и вычисления принесут дополнительные требования к инфраструктурам, в том числе к системам хранения данных, которые должны будут обеспечивать простую интеграцию с новыми решениями, высокую доступность и производительность при работе со смешанными нагрузками и позволять быстро и легко наращивать емкость вплоть до нескольких петабайтов. Ведь и контейнеры и бессерверные системы обращаются к большим массивам данным, а данные нельзя легко перенести и развернуть как код.

Все последние годы набирает силу тренд на использование гибридного подхода, сочетающего традиционные ИТ-ресурсы с моделями частного и общедоступного облака. Гибридное облако — это подход к управлению облачным хранилищем, который использует как локальные, так и внешние ресурсы, одновременно прозрачным образом перемещая неактивные данные в облако. Идеальная реализация гибридного облака построена так, что для пользователя это всегда однородное хранилище. Компании используют гибридные решения для масштабируемости и получения экономической эффективности общедоступного облака без ущерба для процесса управления данными в локальной инфраструктуре.

Однако крупные компании стремятся более жестко контролировать свои данные. Из-за сложностей процесса репатриации данных гибкая локальная инфраструктура может выступать альтернативой публичным и гибридным облакам. Частное облако дешевле для организации и позволяет комбинировать затраты CapEx и OpEx. Другое преимущество подхода — возможность снизить привязку к конкретным поставщикам облачных решений.

Резюмируя можно отметить следующее. Чтобы управлять данными и связанными с ними затратами, необходимо принять новый подход к управлению экономикой данных. Компаниям нужна прозрачность затрат, способность справляться с нестабильностью, решения, требующие компактные и только своевременные обновления. Эти решения должны интегрироваться с облачными технологиями и оставаться актуальными, не нарушая рабочий процесс. На данный момент в рамках этого подхода растет спрос на сервисы, позволяющие платить по мере роста бизнеса. То есть, например, покупать «коробку» и использовать хранилище по мере необходимости, имея при этом предсказуемость, зная точно, каков бюджет компании. Поэтому старые методы, такие как формирование различных инфраструктур внутри компании под отдельные задачи, покупка оборудования на перспективу, становятся менее актуальными.

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