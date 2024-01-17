Контрактні ціни на флеш-пам'ять будуть зростати на 15-20% у І кв.

17 января 2024 г., 15:25

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Дослідження TrendForce показує, що, попри традиційний сезон низького попиту, покупці продовжують збільшувати закупівлі продукції NAND Flash, щоб створити безпечний рівень запасів. У відповідь постачальники, прагнучи мінімізувати збитки, підвищують ціни, що, за оцінками, призведе до зростання контрактних цін на NAND Flash на 15-20% в І кв. 2024 року.



Ключовим моментом, на який слід звернути увагу, є агресивне підвищення цін, ініційоване виробниками NAND Flash, щоб компенсувати збитки. Але оскільки попит не встигає за таким стрімким зростанням, подальше зростання цін залежить від відновлення закупівель SSD-накопичувачів корпоративного класу. У першому кварталі 2024 року постачальники будуть використовувати різні виробничі стратегії, причому деякі з них достроково нарощуватимуть обсяги випуску продукції. Це може призвести до додаткового тиску, якщо очікуване зростання попиту виявиться недостатнім, що потенційно стримуватиме зростання цін у другому півріччі.



Клієнтські SSD: Очікується, що OEM-виробники ПК досягнуть піку закупівель в I кв. 2024. Оскільки твердотільні накопичувачі з інтерфейсом PCIe 4.0 набувають популярності, постачальники модернізують процеси та фіксують великі замовлення. Намагаючись збалансувати свої запаси, вони помітно підвищують ціни на продукти PCIe 4.0, що підвищує ймовірність прийняття цих нових розцінок користувачами ноутбуків. Це створює підґрунтя для прогнозованого стрибка контрактних цін на твердотільні накопичувачі для ПК на 15-20%.



Твердотільні накопичувачі для корпоративного сегмента: Попит з боку північноамериканських хмарних провайдерів ще не досягнув піку, але китайські CSP та серверні бренди заповнюють прогалину, підтримуючи несподівано високу активність на ринку в першому кварталі. В цілому, очікується, що поспіх покупців зі збільшенням замовлень і тверді цінові стратегії постачальників призведуть до зростання контрактних цін на корпоративні SSD приблизно на 18-23% за квартал.



eMMC: Сектор eMMC також переживає цінову революцію, оскільки попит на смартфони та Chromebook стабілізувався. Виробники та фабрики сміливо підвищують ціни на електронну продукцію. Постійне скорочення виробництва призвело до скорочення пропозиції продукції меншої потужності, що змушує покупців погоджуватися на підвищення цін, щоб запобігти дефіциту. Як наслідок, ціни на eMMC стрімко зростають, причому очікується, що ціни будуть підвищуватися на всі види продукції та для всіх сфер застосування перевищить 20%. У першому кварталі очікується зростання контрактних цін на eMMC на 18-23%.



UFS: Виробники обмежують пропозицію та агресивно підвищують ціни, що призводить до критично низького рівня запасів у виробників смартфонів, особливо щодо популярної UFS 4.0. Щоб протистояти цьому дефіциту, виробники смартфонів збільшують свої замовлення, щоб забезпечити достатній рівень запасів. Зважаючи на обмежену кількість постачальників UFS 4.0 та значний стрибок контрактних цін наприкінці 2023 року, виробники прагнуть якнайшвидше досягти точки беззбитковості. Попри достатні запаси продавців для задоволення потреб ринку, ціни на всі продукти серії UFS зросли більш ніж на 30%, що призвело до прогнозованого зростання контрактних цін на цю продукцію ще на 18-23% у І кв. 2024 року. Причому сектор смартфонів очолить це зростання.

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