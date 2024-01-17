Starlink запропонує 10 Гбіт/с за 75 тис. дол. на місяць

17 января 2024 г., 14:26

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SpaceX почала пропонувати сервіс для отримання широкосмугового зв'язку зі швидкістю до 10 Гбіт/с.



Так на оновленій сторінці сайту Starlink.com вже пропонується нова опція "Community Gateways".



Сервіс більше призначено для інтернет-провайдерів, які намагаються знайти способи надання високошвидкісного широкосмугового доступу до віддалених районів.



"Завдяки Community Gateways супутники Starlink здатні забезпечувати швидкість, подібну до оптоволоконної, а місцеві провайдери зможуть розподіляти підключення до будинків, підприємств і органів влади, використовуючи оптоволокно останньої милі, фіксований бездротовий і мобільний бездротовий зв'язок", - йдеться в повідомленні SpaceX.



У вересні компанія повідомила, що побудувала свій перший громадський шлюз для жителів Уналаски, міста, розташованого на острові поблизу Аляски. Місцевий інтернет-провайдер OptimERA тепер використовує супутниковий зв'язок від шлюзу, щоб посилити широкосмуговий доступ для більшої частини своєї клієнтської бази.



"Наш перший громадський шлюз на віддаленому острові Уналаска, штат Аляска, здатний забезпечити 10 Гб/с симетричної висхідної та низхідної пропускної здатності, що достатньо для обслуговування тисяч нових клієнтів, при цьому час безвідмовної роботи становить понад 99%», зазначає провайдер.



Як повідомляється, на додаток до авансового платежу в розмірі 1,25 млн дол., компанія планує стягувати з бізнес-клієнтів $75 000 на місяць за 10 Гбіт/с.

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