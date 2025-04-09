Консорціум UALink випустив специфікацію Ultra Accelerator Link 200G 1.0 для ЦОДів АІ

9 апреля 2025 г., 12:35

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Консорціум UALink оголосив про ратифікацію специфікації UALink 200G 1.0, яка визначає міжз'єднання з низькою затримкою і високою пропускною спроможністю для зв'язку між прискорювачами та комутаторами в обчислювальних капсулах AI. Специфікація UALink 1.0 забезпечує масштабоване з'єднання 200 Гбіт/с на кожну смугу для 1024 прискорювачів в обчислювальному блоці AI, надаючи відкритий стандарт міжз'єднання для продуктивності кластера AI наступного покоління.



«У міру зростання попиту на обчислення в галузі AI ми раді надати на ринок найважливішу технологію відкритого промислового стандарту, що забезпечує роботу застосунків AI/ML нового покоління», - каже Куртіс Боуман (Kurtis Bowman), голова ради директорів консорціуму UALink. «UALink - це єдине семантичне рішення на основі пам'яті для масштабованого AI, оптимізоване для зниження енергоспоживання, затримок і вартості за одночасного збільшення ефективної пропускної здатності. Революційна продуктивність, що забезпечується специфікацією UALink 200G 1.0, змінить підхід постачальників хмарних послуг, OEM-виробників систем і постачальників IP/кремнію до робочих навантажень AI».



UALink створює екосистему комутаторів для прискорювачів, забезпечуючи критично важливу продуктивність для нових робочих навантажень AI та високопродуктивних обчислень. Вона забезпечує зв'язок між прискорювачами на вузлах системи за допомогою читання, запису й атомарних транзакцій, а також визначає набір протоколів та інтерфейсів, що дають змогу створювати багатовузлові системи для застосунків AI.



Ключові переваги UALink



- Інтерконект із низькою затримкою та високою пропускною здатністю для сотень прискорювачів в одному блоці.



- Забезпечує простий протокол завантаження/зберігання з такою ж швидкістю, як в Ethernet, за затримки комутаторів PCIe.



- Спроєктований для детермінованої продуктивності, що досягає 93% ефективної пікової пропускної здатності.



- Забезпечує високоефективну конструкцію комутатора, що знижує енергоспоживання і складність.



- Значно менша площа матриці для стека каналів дає змогу знизити енергоспоживання і вартість придбання, що призводить до зниження загальної вартості володіння (TCO).



- Підвищена ефективність використання смуги пропускання ще більше знижує TCO.



- Багато виробників розробляють прискорювачі та комутатори UALink.



- Використання інновацій компаній-учасників дає змогу включити передові функції в специфікацію і випустити на ринок сумісні продукти.



"AI розвивається безпрецедентними темпами, відкриваючи нову еру AI-міркувань з новими законами масштабування. Оскільки попит на обчислення зростає, а вимоги до швидкості продовжують експоненціально збільшуватися, рішення для масштабованих міжз'єднань повинні розвиватися, щоб йти в ногу з цими швидко мінливими вимогами до робочих навантажень AI", - говорить Самех Бужельбене (Sameh Boujelbene), віцепрезидент Dell'Oro Group. "Ми раді випуску специфікації UALink 1.0, яка відповідає цим вимогам, забезпечуючи масштабовані з'єднання 200 Гбіт/с на смугу для 1024 прискорювачів в одному обчислювальному модулі AI. Ця віха знаменує собою значний крок вперед у задоволенні потреб інфраструктури AI наступного покоління".



«З випуском специфікації UALink 200G 1.0 компанії-члени консорціуму UALink активно створюють відкриту екосистему для масштабованих з'єднань прискорювачів», - сказав Пітер Онуфрик (Peter Onufryk), президент консорціуму UALink. «Ми з нетерпінням чекаємо різноманітних рішень, які незабаром з'являться на ринку і забезпечать роботу майбутніх додатків штучного інтелекту».



Специфікація UALink 200G 1.0 доступна для публічного звантаження за адресою ualinkconsortium.org/specification/

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