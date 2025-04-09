Як перевірити швидкість інтернету на телефоні: особливості тестування 

9 апреля 2025 г., 13:25

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Стабільний і швидкий інтернет – це необхідність у сучасному світі. Мобільні пристрої стали головним інструментом для роботи, навчання, розваг і спілкування. Проте бувають моменти, коли зʼєднання працює повільніше, ніж хотілося б. Як у таких випадках виміряти швидкість інтернету на телефоні та правильно оцінити отримані результати?

У цій статті розглянемо основні аспекти тестування швидкості мобільного інтернету, а також пояснимо, що впливає на результати тестів і якими мають бути оптимальні показники.

Чому швидкість інтернету може знижуватися

Швидкість інтернет-з'єднання залежить від багатьох факторів. Серед найпоширеніших причин її зниження можна, зокрема, виділити:

Відстань до роутера. Якщо ви використовуєте Wi-Fi, слабкий сигнал може знижувати швидкість. Це особливо актуально для великих приміщень або будівель із товстими стінами. Перевантаження мережі. У години пік (наприклад, увечері) збільшення кількості користувачів може призводити до тимчасового зниження швидкості. Фонові програми. Деякі застосунки можуть використовувати інтернет у фоновому режимі, споживаючи частину доступного трафіку. Обмеження з боку провайдера. Деякі тарифні плани певних провайдерів передбачають обмеження швидкості після використання зазначеного обсягу трафіку тощо.

Як правильно розуміти результати перевірки швидкості інтернету

Щоб визначити швидкість інтернету на телефоні, можна скористатися спеціальними онлайн-сервісами. Наприклад, абоненти Мережі Ланет мають змогу провести тест швидкості інтернету на офіційному сайті провайдера. Для цього потрібно лише зайти на відповідну сторінку сайту та скористатися детальними підказками на ній.

Під час тестування зазвичай вимірюються три основні показники:

download (швидкість завантаження) – відповідає за швидкість отримання даних із мережі;

upload (швидкість відвантаження) – визначає, з якою швидкістю ви можете передавати дані;

ping (затримка) – час, за який сигнал доходить до сервера і повертається назад. Що таке пінг і як він впливає на роботу інтернету Пінг – це один із найважливіших параметрів для якісного інтернет-з'єднання. Він вимірюється в мілісекундах (мс) і вказує на швидкість відгуку мережі, зокрема: менше 20 мс – ідеальний показник для онлайн-ігор, відеодзвінків і стримінгу;

20-50 мс – нормальна затримка для перегляду відео та роботи в інтернеті;

50-100 мс – прийнятний рівень для більшості онлайн-активностей;

більше 100 мс – можливі затримки в іграх, відеозвʼязку та швидкому завантаженні сторінок. Якщо ви часто стикаєтеся з високим пінгом, варто змінити тип підключення або вибрати іншого провайдера. Якою має бути оптимальна швидкість інтернету Оптимальна швидкість інтернету залежить від ваших потреб, а саме: для базових завдань, як-от перегляд вебсторінок, спілкування в месенджерах чи перегляд відео у стандартній якості, цілком достатньо швидкості 10-30 Мбіт/с;

у сучасних реаліях стандартною швидкістю інтернету для комфортного користування вважається 100 Мбіт/с, що дозволяє не лише працювати з онлайн-сервісами, а й переглядати відео у високій якості, грати в онлайн-ігри без затримок і швидко завантажувати файли;

для тих, хто працює з обʼємними файлами, веде трансляції та використовує хмарні сховища для зберігання даних, найкращим вибором буде гігабітний інтернет (до 1000 Мбіт/с). Якщо після проведеного спідтесту виявилося, що швидкість вашого інтернету нижча за очікувану, варто перевірити можливі причини або змінити провайдера. Якщо вам потрібен швидкий, стабільний і безперебійний інтернет, зверніть увагу на вигідні тарифи від Мережі Ланет. Зокрема, надійний провайдер Ланет пропонує високу якість послуг і комфортне користування інтернетом у будь-який час. Щоб дізнатися про умови підключення та актуальні тарифи, звертайтеся до фахівців провайдера за номером телефону (044) 303-90-90 або надсилайте свій запит на електронну пошту [email protected]

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