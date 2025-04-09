TrendForce представила різні сценарії прогнозів на 2025 рік щодо поставок серверів, смартфонів та ноутбуків

9 апреля 2025 г., 11:45

0

Tweet

Останні спостереження TrendForce показують, що відсутність макроекономічного поліпшення з 2024 року в поєднанні з інфляційними і рецесійними ризиками, пов'язаними з новими тарифами Трампа, призвели до перегляду прогнозу поставок на 2025 рік для декількох ринків кінцевих пристроїв, включаючи сервери АІ, сервери, смартфони і ноутбуки, в бік зниження.

Більш високі, ніж очікувалося, поставки серверів, смартфонів і ноутбуків у першому кварталі 2025-го року значною мірою були зумовлені тим, що бренди заздалегідь здійснювали поставки в США до введення в дію нових тарифів. TrendForce зазначає, що гравці ланцюжка поставок все ще оцінюють, як покрити збільшені виробничі витрати. Ключовим питанням, що викликає занепокоєння в галузі, залишається те, чи буде вартість товарів у США оцінюватися на основі національної приналежності бренду або походження продукції, що виробляється.

TrendForce представляє два переглянуті сценарії прогнозу. У базовому сценарії 20% американської вартості інтерпретується як така, що базується на бренді - це означає, що американські бренди з більшою ймовірністю отримають винятки для комплексних систем або готової продукції. У найгіршому випадку відповідні тарифи інших країн загострюють торговельну війну, а американська вартість визначається суворо на основі місця виробництва, що значно підвищує ризик скорочення ринку.

У сегменті серверів АІ базовий сценарій передбачає часткове звільнення від тарифів через виключення американської вартості, тоді як Мексика, виключена з тарифного списку, залишається стратегічним реекспортним хабом для ODM, що обслуговують американських клієнтів за угодою USMCA. Однак триваюча політична та економічна невизначеність може змусити OEM-виробників і хмарних провайдерів прийняти більш обережний підхід до закупівель. У зв'язку з цим TrendForce дещо знизила свій прогноз зростання поставок серверів АІ на 2025 рік до 24,5% у річному обчисленні.

У найгіршому випадку зростання тарифів може спровокувати глобальну інфляцію і підірвати купівельну спроможність споживачів. Це, ймовірно, призведе до того, що провайдери та виробники обладнання ще більше відкладуть інвестиції в сервери АІ, що знизить річні темпи зростання поставок приблизно до 18%.

Очікується, що в сегменті серверів тиск з боку американських тарифів обмежить корпоративні капітальні інвестиції, що призведе до більш консервативних ІТ-бюджетів у другій половині 2025 року. Таким чином, річний прогноз зростання поставок серверів знижується до 5,4%. У найгіршому випадку, глобальний ланцюжок поставок зіткнеться з більш високими витратами та інвестиційною нерішучістю, якщо тарифи поширяться на напівпровідники та основні обчислювальні компоненти, що призведе до зниження зростання поставок серверів до 2%.

TrendForce також зазначає, що більш м'яке тлумачення правила про 20% американської вартості дозволить смартфонам середнього та високого класу претендувати на винятки, в той час як моделі низького або початкового рівня все одно можуть постраждати. На тлі поширеної споживчої невизначеності покупки за співвідношенням ціни та якості стануть більш помітними. За базовим сценарієм, у 2025 році світове виробництво смартфонів не зміниться порівняно з попереднім роком. У гіршому випадку виробництво може скоротитися на 5% порівняно з попереднім роком.

Виробники ПК почали відкладати поставки до США ще в четвертому кварталі минулого року, готуючись до потенційних тарифів. Після оголошення 2 квітня американські бренди, які мають налагоджені складальні операції в Південно-Східній Азії, продовжили поставки за планом, тоді як неамериканські бренди зайняли вичікувальну позицію. Оскільки макроекономічна невизначеність, як очікується, пригнічуватиме як споживчий, так і комерційний попит на оновлення, TrendForce прогнозує, що в 2025 році зростання світових поставок ноутбуків сповільниться до 3% за базовим сценарієм і до 2% за найгіршим сценарієм.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS