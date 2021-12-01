Конференция DC Link Partner Day-2021 - 15 и 16 декабря!

15 и 16 декабря состоится онлайн-конференция DC Link Partner Day для лидеров и участников IT-индустрии.
Главные стратегии IT-рынка,перспективы бизнеса, инновации - от ключевых спикеров брендов:
Intel, Lenovo, Microsoft, Acer, Kingston, ASUS, HyperX, Hator, Ruije, ExpertPC и Украинской Федерации Киберспорта.
В этом году запланировано целых 2 дня живого общения - это День Бизнеса и День Гейминга.
Интерактивный формат ивента предполагает активную коммуникацию между спикерами и гостями - все гости конференции смогут общаться со спикерами, задавать вопросы и участвовать в розыгрыше призов, главный из которых - мощный игровой ПК ExpertPC.
Присоединяйтесь, будет интересно!
Участие в мероприятие бесплатно. Регистристрация обязательна
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