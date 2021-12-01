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Квартальная выручка GlobalFoundries выросла за год 56% до 1,7 млрд долл.

1 декабря 2021 г., 11:55

Квартальная выручка GlobalFoundries выросла за год 56% до 1,7 млрд долл.

GlobalFoundries во вторник представила свой финансовый отчет по результатам прошедшего квартала.

Производитель микросхем под заказ сообщил, что выручка выросла до 1,7 млрд долл. с 1,09 млрд долл. год назад.

Компания сообщила о чистой прибыли в размере 5 млн долл., или 1 цент на акцию, в третьем квартале по сравнению с чистым убытком в 293 млн долл., или 58 центов на акцию, годом ранее.

По прогнозам GlobalFoundries, продажи в текущем квартале составят от 1,8 до 1,83 млрд долларов.

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