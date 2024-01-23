Кому належать права на результати роботи AI?

23 января 2024 г., 17:45

Суд у Пекіні визнав об'єктом авторського права зображення, згенероване AI.

Дехто Mr Li подав до суду на блогера за порушення авторського права, яке виразилося в тому, що порушник видалив водяні знаки із зображення дівчини, згенерованого за допомогою Stable Diffusion. Суд ухвалив рішення, що блогер має виплатити близько $70 компенсації та $7 витрат.

Таким чином, суддя визнав саме Mr Li, а не творців Stable Diffusion, автором зображення, оскільки саме він зробив значний внесок у створення зображення своїми вказівками й «естетичним вибором».

Це цікавий підхід. Хоча Китай навряд чи можна розглядати як законодавця мод у царині авторського права, все ж таки принципи там діють приблизно схожі із загальносвітовими.

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