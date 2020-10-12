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Композитный анод сделает электромобили более конкурентоспособными

12 октября 2020 г., 14:15
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Композитный анод сделает электромобили более конкурентоспособными

Технология такой литий-ионной батареи, которая не только имеет большую ёмкость, но также быстро заряжается и эффективно работает, всё еще остается мечтой, однако исследователи теперь находятся ближе к её достижению, чем когда-либо прежде.

Международная команда учёных, действующая на базе Научно-технического университета Китая (UTSC), опубликовала во вчерашнем выпуске Science детали конструкции анодного материала, способного сделать подобные идеальные батареи реальностью.

В своем поиске материала, который может осуществить прорыв в производительности батарей и, при этом соответствовать технологиям и требованиям промышленного производства, исследователи обратились к черному фосфору.

Конструкторы электродов от него обычно отказываются из-за тенденции чёрного фосфора к деформации вдоль слоистых краёв, что делает перенос ионов лития крайне неэффективным. Однако, в UTSC нашли как стабилизировать материал: для этого его скомбинировали с графитом, с которым слой чёрного фосфора образует химические связи, препятствующие проблемным краевым изменениям.

Решить ещё одну проблему — накопление на поверхности анода продуктов распада электролита, мешающих ионам лития попадать внутрь — удалось, покрыв электрод тонким слоем полимерного геля.

Полученный композитный анод в испытаниях восстановил 80% полной ёмкости менее, чем за 10 минут и продемонстрировал стабильную службу на протяжении 2000 циклов при комнатной температуре.

«Если удастся наладить крупномасштабное производства этого материала, обновленный с его применением графитовый анод сможет привести нас к быстрозаряжающейся литий-ионной батарее удельная энергоёмкостью которой превысит 350 Вт-час на килограмм», — утверждают авторы.

Электромобиль с такой батареей может проехать 600 миль без подзарядки. Для сравнения, аккумулятор коммерческой Tesla Model S позволяет ей преодолеть лишь 400 миль.

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