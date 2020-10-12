Новый смартфон OPPO A53 обойдется в 4999 грн

12 октября 2020 г., 14:55

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По сообщению OPPO, в украинскую розницу поступил новый смартфон A серии — OPPO A53.

«Как мы и обещали, в новой A-серии OPPO реализованы флагманские технологии, которые станут доступны для целевой аудитории сегмента ОРРО А53. В первую очередь мы хотим продемонстрировать пользователям самый плавный дисплей среди аналогов, — сказал Генри Ван, генеральный директор ОРРО AED Украина. — Благодаря IPS-дисплею с частотой 90 Гц, ОРРО A53 предлагает пользовательский опыт, доступный только во флагманских смартфонах».



Смартфон ОРРО A53 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, а быстрая зарядка 18 Вт способна зарядить смартфон до 50% за 44 минуты и на 100% за 133 минуты. Для режима повышенного энергосбережения питанием во время непредвиденных ситуаций или во время сна, OPPO A53 предлагает режим Super Power Saving Mode (суперэнергосберегающий режим), чтобы продлить срок работы аккумулятора, даже если осталось всего 5% заряда. Сообщается, что в среднем 5000 мАч аккумулятор позволяет использовать смартфон до 2 дней без подзарядки.

В ОРРО A53 устновлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 460. Конфигурация предусматривает два варианта оснащения: 4 ГБ RAM LPDDR4x и накопитель на 64 ГБ, а также 4 ГБ RAM LPDDR4x и 128 ГБ энергонезависимой памяти, которую можно расширить до 256 ГБ с помощью негибридного слота.

Отмечается, что в OPPO A53 впервые реализована технология RAM + Memory Optimization — алгоритм защиты от задержек и лагов. Он работает за счет оптимизации алгоритма расширения кэш-памяти RAM в ОРРО A53. Как результат — более плавная работа системы и значительно меньшее количество времени, необходимое для открытия приложений. Такая технология значительно увеличивает скорость работы смартфона на программном уровне, даже после длительного использования и после непрерывного открытия и запуска приложений.

Модель OPPO A53 располагает IPS-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана до 120 Гц. В 6,5-дюймовом экране с разрешением HD+ имеется punch hole-отверстие. Благодаря функции AI Brightness (ИИ Регулировка Яркости) экран автоматически регулирует подсветку относительно настроек яркости пользователя.

Чтобы улучшить опыт мобильных развлечений, смартфон ОРРО A53 оснащен парой динамиков, которые сочетаются с Dirac 2.0 — технологией цифровой коррекции звука.

Толщина корпуса ОРРО A53 составляет 8,34 мм. Новинка доступна в трех цветовых вариантах: Фантазийный Синий, Мятный Крем и Электрический Черный.

В OPPO A53 имеется тройная основная АІ-камера, которая включает 13 Мп основной и 2 Мп вспомогательный модули. А макроснимки с расстояния до 4 см выполняются с помощью 2 Мп макро-камеры. Среди функций камеры можно отметить портретное боке, которое фиксирует эффект размытия заднего фона, сохраняя при этом аутентичные детали на фотографии. Цветовой режим Dazzle Color Mode восстанавливает цвета в изображениях для получения более ярких фотографий с помощью передовой технологии распознавания сцен. Смартфон оснащен 8 Мп фронтальной камерой с алгоритмами искусственного интеллекта.



OPPO A53 поставляется с обновленным ColorOS 7.2 из коробки. С ColorOS 7.2 пользователи получат доступ к ряду новых функций. Например, Music Party позволит воспроизвести объемный звук, синхронно подключив несколько телефонов к одному LAN-соединению. Многопользовательский режим (Multi-User Mode) обеспечивает безопасность личных данных, позволяя создавать независимые учетные записи на смартфоне, где есть возможность сохранять конфиденциальные файлы и устанавливать пароль для доступа к ним. Чтобы упростить переключение приложений на большом экране ОРРО A53 одной рукой, Icon Pull-Down Gesture (Жест извлечения панели значков) уменьшает значки приложений на главном экране, чтобы открыть широкий обзор сразу на все приложения. А в Простом режиме (Simple Mode) можно увеличивать иконки приложений и шрифты на главном экране, персонализируя интерфейс под предпочтения пользователя.

В Украине OPPO A53 представлен в двух версиях и трех цветовых вариациях: Фантазийный Синий, Мятный Крем и Электрический Черный.

Так ОРРО А53 (4 ГБ + 64 ГБ) можно приобрести за 4999 грн на сайтах и в магазинах партнеров Comfy, Eldoradо, Фокстрот, АЛЛО, Citrus и ROZETKA. А ОРРО А53 в версии (4 ГБ + 128 ГБ) эксклюзивно представлен в сети магазинов Eldoradо стоимостью 5555 грн.

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