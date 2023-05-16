ЄС схвалив придбання Microsoft компанії Activision Blizzard

16 мая 2023 г., 13:35

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Європейська комісія схвалила план Microsoft з придбання Activision Blizzard за 68,7 мільярда доларів.

Microsoft оголосила про свої плани купити Activision Blizzard, одного з найбільших світових розробників відеоігор, на початку минулого року. Незабаром після цього ЄС розпочав антимонопольне розслідування цієї угоди. У листопаді минулого року чиновники розширили розслідування до більш широкого, так званого другого етапу.

У попередньому звіті, оприлюдненому після початкового розслідування ЄС, чиновники визначили, що придбання може завдати шкоди ринкам відеоігрових консолей та хмарних ігор. Сегмент послуг з підписки на мультиігрові сервіси - ще одна сфера, де були виявлені антимонопольні проблеми. Крім того, розслідування встановило, що угода може несправедливо посилити позиції Windows на ринку операційних систем.

Рішення про схвалення угоди було прийнято після того, як ЄС визначив, що угода не матиме негативного впливу на ринки консолей та підписок на мультиігрові сервіси. У двох інших сегментах, які розглядалися під час попереднього антимонопольного розслідування, чиновники виявили потенційні антимонопольні проблеми. Однак Microsoft запропонувала план вирішення цих проблем, який був прийнятий ЄС.

Суть антимонопольних застережень ЄС полягала в тому, що в разі закриття угоди у Microsoft з'явився б стимул робити ігри Activision Blizzard доступними виключно на власному хмарному ігровому сервісі. Це негативно вплинуло б на конкуруючі хмарні ігрові сервіси.

Щоб усунути занепокоєння ЄС, Microsoft запропонувала видати 10-річну ліцензію на програмне забезпечення для конкурентів, про яких йдеться. Ліцензія дозволить конкуруючим провайдерам хмарних ігор транслювати всі ігри Activision Blizzard своїм клієнтам. Споживачі з ЄС, своєю чергою, також отримають безкоштовну ліцензію на трансляцію ігор Activision Blizzard.

План Microsoft також вирішує другу основну антимонопольну проблему ЄС. Чиновники були стурбовані тим, що у випадку, якщо Microsoft зробить контент Activist Blizzard доступним виключно на своєму хмарному ігровому сервісі, компанія може надати Windows несправедливу конкурентну перевагу. ЄС дійшов висновку, що запропонована ліцензійна угода з конкуруючими провайдерами хмарних ігор усуває таку можливість.

Запропоноване придбання Microsoft продовжує перебувати під пильною увагою регуляторних органів в інших країнах. Федеральна торгова комісія США подала позов до суду, щоб перешкодити компанії купити Activision Blizzard, а антимонопольний регулятор Великобританії минулого місяця заблокував угоду.

Подія з Activision Blizzard збіглася з повідомленням агентства Bloomberg про те, що ЄС проводить неофіційну перевірку Azure Microsoft. Кажуть, що чиновники зібрали інформацію від кількох конкурентів та клієнтів Microsoft у зв'язку з цією перевіркою. За даними Bloomberg, ЄС намагається визначити, чи зловживала Microsoft своїм доступом до конфіденційної ділової інформації "хмарних фірм, з якими вона має комерційні відносини". Вважається, що ця перевірка може перетворитися на офіційне антимонопольне розслідування.

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