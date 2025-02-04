Компанія Lenovo - серед партнерів BEST CIO 2024!

«Компанія Lenovo невпинно працює над розвитком технологій для підвищення продуктивності бізнесу в різних індустріях. Минулого року світ побачив зростання популярності AI-технологій не тільки в персональному використанні, а й стрімке впровадження нейромереж в компаніях усіх розмірів. Наші серверні технології та персональні комп’ютери з AI-чипами підтримують бізнес та користувачів у світі AI-технологій з самого початку. Ця нова сторінка ІТ-індустрії вже змінює ринок корпоративних пристроїв та є черговим викликом для всіх CIO. А хто як не ІТ-директори сприяють зростанню ефективності та безпеки бізнесу? Тому вважаю, що премія BEST CIO – це дійсно важлива подія для відзнаки кращих спеціалістів у сфері. І ми раді бути незмінними партнерами, адже для нас, як для лідера галузі, дуже важливо підтримувати розвиток українського бізнесу», зазначив Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні.