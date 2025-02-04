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Компанія Lenovo - серед партнерів BEST CIO 2024!

4 февраля 2025 г., 16:23
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Організаційний комітет BEST CIO повідомляє про те, що компанія Lenovo увійшла до числа партнерів Пʼятнадцятого конкурсу для ІТ-директорів України..

 

Відкрито реєстрацію у проекті BEST CIO 2024!

 

«Компанія Lenovo невпинно працює над розвитком технологій для підвищення продуктивності бізнесу в різних індустріях. Минулого року світ побачив зростання популярності AI-технологій не тільки в персональному використанні, а й стрімке впровадження нейромереж в компаніях усіх розмірів. Наші серверні технології та персональні комп’ютери з AI-чипами підтримують бізнес та користувачів у світі AI-технологій з самого початку. Ця нова сторінка ІТ-індустрії вже змінює ринок корпоративних пристроїв та є черговим викликом для всіх CIO. А хто як не ІТ-директори сприяють зростанню ефективності та безпеки бізнесу? Тому вважаю, що премія BEST CIO – це дійсно важлива подія для відзнаки кращих спеціалістів у сфері. І ми раді бути незмінними партнерами, адже для нас, як для лідера галузі, дуже важливо підтримувати розвиток українського бізнесу», зазначив Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні.

 

 

Lenovo підтримала BEST CIO 2023!

 

«Хотів би подякувати компанії Lenovo за багаторічну співпрацю з нашим проектом та рішення підтримати BEST CIO 2024. Впевненний, що це партнерство розширить експертизу для вибору переможців і посилити конкурс, який ми проводимо з 2008 року», підкреслив Михайло Лаптєв, головний редактор видання «Комп’ютерний Огляд» і голова журі BEST CIO.

У конкурсі BEST CIO 2024 можуть взяти участь усі ІТ-директори українських компаній - необхідно лише зареєструватися та заповнити анкети. На основі анкетування будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів (переможців минулих років), обере трійки фіналістів проекту.
 
Нагадаємо, партнерами BEST CIO 2024 вже виступають компанії Check Point, De Novo, IT-Solutions та UCloud.

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