Breezy від Asbis запускає в Польщі оснащену AI лінію для оновлення trade-in смартфонів

4 февраля 2025 г., 15:35

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Breezy, дочірня компанія ASBIS Group, що спеціалізується на відновленні та повторному продажу електронних пристроїв, відкрила передовий завод у містечку Рашин (поблизу Варшави), Польща. Це високотехнологічне підприємство використовує штучний інтелект і роботизовані рішення для ефективного покращення та оновлення вживаних смартфонів. Інноваційна виробнича лінія здатна оцінювати до мільйона пристроїв і відновлювати до 320 тис. смартфонів щорічно. Завдяки компактному розміру (лише 600 м2) новий завод дає додаткові можливості Breezy у високоточній діагностиці та обробці пристроїв.

Лінія оцінки та сортування складається з 18 роботизованих робочих станцій і потребує всього чотири оператори на одну зміну. Спочатку усі пристрої проходять через станцію Decant, де автоматично визначаються моделі, їх IMEI та серійні номери. Тут також здійснюється скидання налаштувань до заводських відповідно до стандартів NIST-800-88; здійснюється заряджання акумулятора; завантажується додаток для проведення діагностики; відбувається підключення до локальної мережі та передача діагностичних даних у систему керування пристроями.

Після очищення та завантаження на конвеєр, пристрої проходять низку автоматизованих перевірок. Процес починається з того, що AI-аналізатор виявляє подряпини на екрані та корпусі смартфона. Далі у звуконепроникній камері проводяться роботизовані аудіотести низьких, середніх і високих частот. Потім автоматизовано перевіряються сенсорний екран, кнопки та камери. Сортувальна станція визначає, чи потрібно пристрою косметичне відновлення, полірування, заміна акумулятора або ремонт електроніки

Наступним етапом є знімання смартфона у спеціальній фотокамері з шести ракурсів. Отримані знімки миттєво завантажуються в цифровий профіль пристрою, що забезпечує прозорість для покупців.

Далі пристрої транспортуються конвеєром до роботизованої станції для стирання даних і вимкнення, після чого їх упаковують в індивідуальні захисні екоплівки та маркують. На фінальному етапі у складському приміщенні відновлені пристрої упаковуються в подарункові коробки або великі транспортні ящики з маркуванням, відповідним ринкам збуту.

Breezy займається trade-in, відновленням та перепродажем пристроїв ІТ та електроніки. За чотири роки діяльності компанія стала лідером у таких країнах як Україна, Казахстан, Грузія, Молдова та Азербайджан й активно розширює свою присутність на ринках ЄС, Близького Сходу та Африки. Операції Breezy з trade-in охоплюють близько 4 тис. роздрібних точок продажу завдяки партнерствам із 45 провідними рітейл-мережами та телеком-операторами. Омніканальний підхід компанії, у поєднанні з e-commerce та центрами Breezy Experience, дозволяє пропонувати ринку доступні смартфони, комп’ютери та інші пристрої, зберігаючи високий рівень сервісу.

Breezy, зі штаб-квартирою на Кіпрі, має три виробничі центри в Польщі, Україні та Казахстані. Загальна виробнича площа складає понад 2000 м2, що дозволяє проводити повний цикл сортування та модернізації. Команда Breezy складається з приблизно 200 співробітників.

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