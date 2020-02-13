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Количество пользователей WhatsApp достигло 2 млрд

13 февраля 2020 г., 13:57
Количество пользователей WhatsApp достигло 2 млрд

Еще один сервис, принадлежащий Facebook, достиг знаковой отметки в 2 млрд пользователей по всему миру. Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о достижении этого рубежа.

Мессенджер был приобретен Facebook в 2014 г. за почти 21,8 млрд долл. На тот момент WhatsApp пользовалось 500 млн человек. Через два года, в 2016 г., количество пользователей удвоилось до 1 млрд. С тех пор прирост новых пользователей сохранялся на уровне 500 млн каждые два года.

Компания WhatsApp Inc., создавшая мессенджер, была основана Яном Кумом и Брайаном Эктоном 24 февраля 2009 г. в Маунтин-Вью, США. WhatsApp с самого начала задумывался как простой, надежный и конфиденциальный мессенджер. Сервис быстро набрал популярность и считается одной из причин значительного падения популярности услуги передачи SMS-сообщений в мобильных сетях.


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