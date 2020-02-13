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Приставка Megogo Box с функциями Smart TV поддерживает Google Play

13 февраля 2020 г., 14:25

Приставка Megogo Box с функциями Smart TV поддерживает Google Play

Медиасервис Megogo представил новую медиаприставку с расширенными возможностями и поддержкой 4К. Megogo Box на базе Android TV дает возможность просматривать на любом телевизоре сервисы, требующие Smart-функций.

В отличие от предыдущей модели она имеет открытый доступ к Google Play, что позволяет устанавливать любые приложения. К тому же, приставка имеет два варианта подключения к телевизору: HDMI v1.4, который дает расширение к изображению в формате 4K, и AV или, так называемый, «тюльпан».

Megogo Box можно приобрести с бесплатной доставкой прямо на сайте медиасервиса. Ее стоимость составляет 999 грн.


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