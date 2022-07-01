«Київстар» відновив роботу вже 484 фірмових салонів зв’язку

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Станом на кінець червня «Київстар» відновив роботу 484 фірмових магазинів, що складає понад 90% всієї його мережі рітейлу.
Після звільнення частини областей України від окупантів телеком-оператор почав відновлювати роботу своїх магазинів, щоб забезпечити клієнтів всіма необхідними послугами. Наприклад, в Сумській, Чернігівській, Житомирській областях вже працюють всі магазини «Київстар», а у Київській – понад 90%.
«Ми повністю відновили роботу мережі наших фірмових магазинів в 16 областях України й працюємо над відкриттям нових там, де це можливо. Ми працюємо, щоб підтримати наших клієнтів навіть у такий складний час та створюємо можливості для локальних підприємців, які можуть стати нашими надійними партнерами», – коментує Костянтин Доронін, начальник департаменту монобрендового каналу продажу «Київстар».
Крім того, оператор проаналізував, за якими послугами клієнти найчастіше зверталися у фірмові магазини в період з лютого по червень цього року. До найпопулярніших увійшли:
- активація або зміна тарифного плану;
- безоплатна заміна старої SIM-картки з 3G на USIM з 4G;
- підключення додаткових послуг.
Від початку повномасштабних бойових дій на території України «Київстар» підтримує не лише клієнтів та суспільство в цілому, надаючи безоплатні послуги, а й своїх рітейл-партнерів. Компанія забезпечує роботою понад 1400 працівників монобрендових магазинів партнерів, в повному обсязі виплачує ряд винагород, забезпечила безперебійне постачання електроніки на умовах відтермінування платежу та розробляє нові вигідні пропозиції для залучення клієнтів.
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