Здійснена масштабна кібер-атака на ІТ-інфраструктуру ДТЕК

1 июля 2022 г., 12:44

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ДТЕК повідомляє, що російська федерація здійснила кібер-атаку на ІТ-інфраструктуру групи.



Як підкреслюється, мета зловмисників – дестабілізувати технологічні процеси генеруючих і розподільчих компаній та підірвати енергетичну безпеку України, а також розповсюдити через органи державної пропаганди завідома неправдиву інформацію щодо роботи компаній, і як наслідок – лишити без електропостачання українських споживачів.



Повідомляється, що одночасно з терористичною атакою ракетами на Криворізьку ТЕС, якраз і була зафіксована чергова спроба атаки на цифрову інфраструктуру компанії.



Слід нагадати, що це не перша масштабна спроба ворожих кібер-злочинців втрутитися в роботу української енергосистеми. В 2016 році подібна атака призвела до дестабілізації роботи енергетичної системи та ряду енергетичних розподільчих компаній.



В березні цього року великий спалах кібер-активності ворога ДТЕК зафіксував у період активного просування проєкту Stop Bloody Energy. Ця ініціатива була активно підтримана суспільством і світовою кіберспільнотою. Результатом Stop Bloody Energy став вихід багатьох великих інвесторів із проектів енергетичної галузі країни-агресора.



“Особлива активність ворога щодо атак на об’єкти ДТЕК пояснюється жорсткою та проактивною позицією акціонера компанії Ріната Ахметова по відношенню до варварської війни росії проти України, масштабною допомогою українській армії та підтримкою українців”, йдеться у заяві компанії.



ДТЕК працює з органами державної влади та міжнародними партнерами, досліджує дії ворожих кібер-злочинців, висновками та досвідом допомагає посилювати IT-безпеку країни.



Компанія докладає максимум зусиль, щоб забезпечити стабільну роботу енергетичної системи України під час війни і гарантувати безперебійне електропостачання українським споживачам.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист