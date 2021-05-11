В 2020 г. мировой рынок телекоммуникационных услуг замер

11 мая 2021 г., 14:05

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Согласно подсчетам IDC, мировая выручка от предоставления телекоммуникационных услуг и платного ТВ в 2020 г. показала отсутствие роста, позволив сохранить объем в размере 1,53 трлн долл. По итогам нынешнего года ожидается все же выход в незначительный плюс (+0,7% «YoY»), что позволит рынку отчитаться выручкой в размере 1,54 трлн долл.

Пандемия COVID-19 оказалась наиболее важным фактором, отразившимся на телеком-рынке в прошлом году. В первые шесть месяцев года отмечалось заметное сокращение потребительской базы и снижение расходов пользователями. Связано это было, прежде всего, с необходимостью урезания расходов на статьи, которые для многих не являлись первоочередными. Однако во втором полугодии, благодаря правительственным мерам экономического стимулирования и прогрессу в разработке вакцин ситуация нормализовалась. Это позволило рынку не уйти в минус.

Потребительские услуги по передаче данных фиксированными каналами неожиданно оказались наиболее востребованным способом связи из-за массовой организации удаленной работы, обучения и развлечений. Корпоративные фиксированные услуги связи, напротив, снизили активность, однако на рынок повлияли незначительным образом из-за наличия преимущественно долгосрочных контрактов на предоставление услуг. Фиксированные голосовые услуги выросли незначительно вследствие массового банкротства маленьких компаний и резкого сокращения выручки от предоставления услуг роуминга по причине ограничения путешествий. Сегмент традиционного Pay TV продолжил терять клиентов в пользу услуг Over the Top (OTT).

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