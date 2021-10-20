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Професійний монітор Acer CB273U має Delta E<1

20 октября 2021 г., 14:35
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Професійний монітор Acer CB273U має Delta E<1

Компанія Acer повідомила про оновлення лінійки моніторів професійним 27-дюймовим дисплеєм Acer CB273U формату WQHD (2560×1440) з IPS-матрицею. Завдяки високій насиченості кольорів (8 бітів) він підходить для редагування фотографій і дизайнерських робіт. Підтримка HDR10 дає змогу підвищувати рівень контрастності. Крім того, монітор забезпечує високу точність відтворення кольорів (Delta E<1). У пристрої передбачено технологію AMD FreeSync. Вона усуває розриви та переривання та забезпечує плавне й чітке зображення практично без затримок, а завдяки технології Visual Response Boost (VRB) час відгуку становить 1 мс.

Монітори Acer серії CB3 підтримують широкий кут огляду (178°) і оснащені док-станцією, яка має USB-порт Type-C (90 Вт), що можна використовувати для підключення ноутбуків, порт Gigabit Ethernet RJ45 і вбудований перемикач KVM, що дає змогу користуватися кількома комп’ютерами та ноутбуками, не підключаючи окремий монітор, клавіатуру та мишу до кожного пристрою.

Монітор сертифікований за стандартами TÜV/Eyesafe; у ньому використовується низка технологій для максимально комфортного перегляду, зокрема Acer BlueLightShield Pro, Acer Flickerless, що усуває мерехтіння екрана, і технологія зменшення яскравості від Acer. Завдяки підставці Ergostand пристрій можна адаптувати до індивідуальних потреб кожного користувача: вона дає змогу підбирати найзручніший кут перегляду екрана, нахиляючи, повертаючи, обертаючи його та регулюючи його висоту.

Монітор Acer CB273U надійде до продажу в Україні за ціною від 12 990 грн у другому кварталі 2022 року.

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