Какие компании наиболее инновационны и почему?

6 февраля 2020 г., 14:47

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Boston Consulting Group каждый год в марте публикует очень интересный отчет «The Most Innovative Companies». Накануне публикации исследования по итогам 2019 г. несколько наиболее интересных цитат, с моей точки зрения, из предыдущего отчета и некоторые комментарии к ним.

Интересно, что Boston Consulting Group представит по итогам года прошедшего, но пока все еще актуальны наблюдения за 2018 год, а тогда основной скрипкой был определен Artificial Intelligence (AI) (в т.ч. Machine Learning, ML). Именно способность компаний обуздать этот тренд BCG определили как одну из основных характеристик инновационности. Безусловно, аккомпанемент этой скрипке составили не менее важные и уже не раз упоминаемые в прошлые годы области: Technology Platforms, Speed of adopting tech, Big data analytics и т.п. То есть всё из семейства Digital.

Неудивительно, что основными инноваторами стали компании, которые можно назвать Digital Native.

Также интересно, что AI давно перестал быть просто игрушкой, а напрямую влияет в том числе и на бизнес-показатели. Так 4 из 10 компаний-инноваторов получают более 15% своих продаж от AI-enabled продуктов.

Ярким примером этому может быть технология ETA (Encrypted Traffic Analytics) от Cisco, которая используется во многих продуктах компании. Решение позволяет, опираясь на телеметрию, получаемую с сетевого оборудования, и алгоритмы машинного обучения, определять вредоносный трафик внутри зашифрованного, не расшифровывая его при этом. Это, как если бы вы могли определить плохое содержание посылки не открывая ее. Круто, не правда ли?

Большой привет BCG передали также всем, кто работает в продажах отметив, что 46% AI-лидеров заявили, что 16% их продаж сгенерированы AI. Но тут же успокоили тем, что все равно компании сейчас очень нуждаются в людях! В первую очередь в тех, кто объединяет в себе бизнес навыки и понимание AI.

В завершение приведу линк на очень интересную игрушку, которая позволяет посмотреть, как менялось место компании в инновационном рейтинге по годам, а также на сам отчет.

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