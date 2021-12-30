Кабмін призначив CDTO Вінницької та Донецької областей

30 декабря 2021 г., 16:05

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Цифрова трансформація регіонів – один з основних напрямків роботи «Мінцифри». Оскільки місцева влада є найбільш наближеною до громадян, важливо, щоб по всій країні були сильні команди «цифровізаторів». Тому для пришвидшення темпів реалізації національних проектів було запроваджено посаду CDTO (Chief Digital transformation Officer) в облдержадміністраціях.

29 грудня Кабмін погодив призначення заступників голів ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації одразу у двох областях:

Кавунець Андрій, CDTO Вінницької ОДА, має значний досвід розробки комплексних стратегій розвитку громад. У минулому – експерт Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE), координатор проектів із розбудови спроможності громад у рамках «Міжнародного Вишеградського фонду», ініціатор взаємодії українсько-польського партнерства громад за підтримки «Фундації розвитку місцевої демократії» (Польща).

Сандига Максим, CDTO Донецької ОДА, має 14 років трудового стажу, з них понад шість – на керівних посадах. Працював у «Національному агентстві з питань запобігання корупції». Також має 12-річний досвід роботи в органах прокуратури. Брав участь у розробці digital-інструменту «Приховані інтереси», за допомогою якого виявляється інформація про можливі конфлікти інтересів у діяльності високопосадовців.

Ключові напрямки роботи CDTО в регіонах:

Розвиток базової інфраструктури (інтернет, ЦНАПи, paperless);

Впровадження електронних послуг (єМалятко, е-лікарняні, місцеві петиції, реєстрація місця проживання онлайн);

Втілення галузевих цифрових проектів у медицині, освіті, транспорті, інфраструктурі, екології, культурі, е-демократії та безпеці;

Підвищення рівня цифрової грамотності населення;

Оцифрування реєстрів, впровадження е-документообігу тощо.

На сьогодні в Україні вже погоджено 17 CDTO в ОДА. Мета «Мінцифри» – щоб СDТО та структурні підрозділи з цифрової трансформації з’явилися в кожній області та громаді, а також щоб вони мали необхідні повноваження і ресурси для досягнення результатів.

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