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Huawei активизирует разработчиков на платформе HMS

30 декабря 2021 г., 16:53
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Huawei запустила две кампании для разработчиков: зимний розыгрыш Huawei Developer и акселерационную программу Huawei Developer Accelerator. Они нацелены на привлечение разработчиков разного профессионального уровня, предоставляя последним доступ к эксклюзивным ресурсам Huawei и возможность получить Ultimate Developer Kit.

В рамках зимнего розыгрыша компания приглашает всех фанов Huawei и разработчиков поделиться идеями о самых увлекательных тенденциях использования носимых гаджетов 2022 года. Для участия в инициативе нужно ответить на вопрос: если бы ваши смарт-часы могли сделать единственную вещь в 2022 году, которая улучшит ваш опыт взаимодействия с устройством, что бы это было?

Авторы самых креативных, инновационных и социально значимых идей получат вознаграждение в виде техники Huawei. Всего компания выберет по 8 победителей в 3 категориях, которые получат:

    • первая категория — бандл для разработчиков Huawei Developer, включающий ноутбук Huawei Matebook 14s, смартфон Huawei Nova 9 и смарт-часы Huawei Watch GT 3;
    • вторая категория — смарт-часы Huawei Watch GT 3;
    • третья категория — наушники Huawei Freebuds Pro.

Регистрация в розыгрыше доступна до 31 декабря 2021 года по ссылке Huawei Developer’s Winter Giveaway!


Программа Huawei Developer Accelerator открыта для разработчиков, среди которых компания выберет и поддержит 50 человек. Они получат эксклюзивный доступ к:
    • наставничеству от ведущих экспертов отрасли;
    • ресурсам, ориентированным на разработчиков;
    • технической поддержке по новейшим технологиям и тенденциям;
    • возможности сотрудничать с единомышленниками.

Описывая программу, директор по маркетингу HMS Europe Иф Бродиган (Aoife Brodigan) отметила: «Сложно отыскать то, что способно вдохновлять нас больше, чем потенциал разработчиков со всего мира. В Huawei Developer Accelerator мы видим возможность эффективно способствовать развитию инноваций. Используя эту платформу для привлечения талантов, мы сможем поддержать их благодаря нашим ресурсам и внести значительный вклад в мир разработчиков».

Для подачи заявки компания приглашает соискателей поделиться идеями, которые они уже реализовали или хотели бы исследовать в будущем, а также мнением о том, как программа Huawei Developer Accelerator способна им помочь.

Регистрация в программе Huawei Developer Accelerator продолжается до 31 января 2022 г.

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