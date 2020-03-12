 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 10 (1206)

01.03 - 08.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Эффективность тандема кремний-перовскит продолжает улучшаться

12 марта 2020 г., 14:05
0 
 

Эффективность тандема кремний-перовскит продолжает улучшаться

Сотрудники Австралийского национального университета (ANU) в Канберре, работающие над повышением эффективности так называемых «тандемных» солнечных батарей, сообщили в статье, опубликованной журналом Advanced Energy Materials, об очередном рекордном достижении.

Для комбинированного солнечного элемента, полученного механическим наложением слоя кремния и слоя перовскита, ими зафиксировано преобразование в электроэнергию 27,7% падающего солнечного света. Для сравнения, типичные кремниевые солнечные панели из тех, что устанавливают на крышах, имеют эффективность порядка 20%.

Кремний лучше всего поглощает фотоны с низкой энергией, из красного участка солнечного спектра. Добавление слоя недорогого органически-неорганического материала, перовскита, выравнивает чувствительность солнечной панели к разным длинам волн света, позволяя ей захватывать больше солнечной энергии.

Кремниевые солнечные элементы в настоящее время доминируют на рынке, однако их эффективность достигнет предела в ближайшие пять-десять лет.

Согласно Международной технологической дорожной карте для фотоэлектроники, тандемные солнечные элементы могут появиться в массовом производстве уже в 2023 году. Авторы исследования, финансировавшегося Австралийским центром продвинутой фотоэлектроники, рассчитывают к тому времени повысить их эффективность примерно до 30%.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  