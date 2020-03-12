Эффективность тандема кремний-перовскит продолжает улучшаться

12 марта 2020 г., 14:05

0

Tweet

Сотрудники Австралийского национального университета (ANU) в Канберре, работающие над повышением эффективности так называемых «тандемных» солнечных батарей, сообщили в статье, опубликованной журналом Advanced Energy Materials, об очередном рекордном достижении.

Для комбинированного солнечного элемента, полученного механическим наложением слоя кремния и слоя перовскита, ими зафиксировано преобразование в электроэнергию 27,7% падающего солнечного света. Для сравнения, типичные кремниевые солнечные панели из тех, что устанавливают на крышах, имеют эффективность порядка 20%.

Кремний лучше всего поглощает фотоны с низкой энергией, из красного участка солнечного спектра. Добавление слоя недорогого органически-неорганического материала, перовскита, выравнивает чувствительность солнечной панели к разным длинам волн света, позволяя ей захватывать больше солнечной энергии.

Кремниевые солнечные элементы в настоящее время доминируют на рынке, однако их эффективность достигнет предела в ближайшие пять-десять лет.

Согласно Международной технологической дорожной карте для фотоэлектроники, тандемные солнечные элементы могут появиться в массовом производстве уже в 2023 году. Авторы исследования, финансировавшегося Австралийским центром продвинутой фотоэлектроники, рассчитывают к тому времени повысить их эффективность примерно до 30%.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации